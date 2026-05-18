Neda Ukraden je progovorila o novim pravilima šou-biznisa i otkrila ko stoji iza njenih profila.

- Bez toga nema danas funkcionisanja i posla. Sama radim, nekada mi moja ćerka pomogne. Društvene mreže su jako bitne, moraš da se oglašavaš, mnogi organizatori traže video najave gostovanja - priznala je pevačica.

Oplela po kolegama sa estrade

Ipak, iako je svesna da je marketing na internetu nužan, Neda je rešila da otkrije surovu istinu estrade i pošalje jasnu poruku svima koji misle da su lajkovi dovoljni za uspeh. Ona je istakla da virtuelni svet ne može da zameni pravi talenat i ozbiljan rad na sceni.

– Sve to i da nabudžiš, da „gore društvene mreže“ ti moraš da staneš na binu i nešto otpevati. Ne nešto, nego dva sata koncerta. U mom slučaju je najbitnije kada staneš na binu da imaš šta da otpevaš. Džaba haljine, džaba sve – poručila je Neda, jasno stavljajući do znanja šta je i dalje ključno za opstanak u muzičkom svetu.

Najavila tužbe

Neda Ukraden nedavno je izazvala pravu buru kada je najavila da će presaviti tabak i tužiti koleginice. Naime, trend snimanja takozvanih "kavera" danas je popularniji nego ikada. Neda Ukraden je povodom ovoga oštro reagovala i najavila tužbe za pevačice koje su prepevale njene hitove, ističući da takvi postupci na estradi nisu nimalo korektni, s obzirom na to da je ona svoje pesme "papreno plaćala".

