Voditeljka Javnog servisa Duška Vučinić, komentariše Evroviziju na način koji je postao deo tradicije, duhovito, spontano i sa dozom topline koja često uspe da popravi i najčudniji nastup. Njeni komentari nisu samo prenos programa; oni su mali performans uz koji publika u Srbiji redovno deli citate, smeh i mimove.

I dok svet ozbiljno analizira tonove, scenu i političke poene, Duška Vučinić jednim komentarom uspe da vrati Evroviziju na ono što zapravo jeste, veliko, šareno i pomalo haotično televizijsko slavlje. Njena opaska u pravom trenutku, blaga ironija i iskrena reakcija na neobične kostime ili dramatične nastupe često izmame osmeh čak i onima koji tvrde da „ne gledaju Evroviziju“.



Zbog komentatorke i članoce delegacije Duške Vučinić, tačnije zbog njenih komentara zapalio se čitav region, a Hrvati ne prestaju da je komentarišu.

Naime, već godinama unazad, Duška je sinonim za Evroviziju i dobar provod uz prenos. Zbog njenih komentara i ove godine su se usijali portali, a ponajviše zbog prozivki na račun voditeljakog para.

Jedan Hrvat se oglasio i otkrio da Evroviziju moraju da prate na Javnom servisu Srbije, te otkrio kakav problem ima njihov komentator, Duško.

- Ako ćemo već gledati Evroviziji, moraćemo gledati RTS zbog Duške, a naš Duško na HRT je toliko dosadan, da nije gledljiva Evrvozija - rekao je jedan Tiktoker iz Hrvatske.

Ispod obajve, ređali su se komentari:

"Toliko je dobra da samo zbog njeg gledamo Evroviziju", jedan je od komentara.

Otkrila veliki problem

Komentatorka RTS, Duška Vučinić, u intervjuu za Telegraf otkrila je detalje sa Evrovizije 2026, ali i detalje slavlja sa grupom Lavina nakon prolaska u finale, kao i probleme s kojima su se susreli u Beču.

S velikim problemom se susrela i pred sam početak prvog polufinala, zbog čega je bila u velikom strahu.

- Jaoj, da! Neverovatno nešto, mene gotovo svake ili svake druge godine zadesi neki tehnički problem, i onda se gomila nekih inženjera nadvije nad mnom pokušavajući da reši. Ja sam u trenutku kada je trebalo da probam vezu sa Beogradom, čula gomilu drugih komentatora koji su razmenjivali neke informacije verovatno sa svojim javnim servisima, ja uopšte nisam čula Beograd, pa je onda došao jedan, drugi, treći tehničar, a meni se približavalo vreme početka prenosa, to je dosta stresno. On da smo mi sa Beogradom imali konkretno nekih problema, tako da je na kraju bilo pet minuta ili minut do početka prenosa, kada sam ja relaksirano ušla u taj program. Jedne godine sam imala trku s vremenom, pet sekundi sam morala da budem ispred prenosa i to je bilo jako stresno. Jedne godine nam je na pola prenosa prekinut prenos, ne samo meni, nego svim komentatorima i ja sam tada pokušavala preko telefona. Na kraju sam konstatovala, ako se bilo kakav peh dogodi, ja ću preko telefona.

