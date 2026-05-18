Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas se javio iz Bakua i prokomentarisao napad na Moskvu. Upitan je za prognozu daljih dešavanja, na šta je rekao:

- Preterano je reći da Moskva gori zbog 30 pogodaka, ali to je svakako prilično neprijatna situacija.

- Sad vidim da zapadni mediji pričaju o potpunom preokretu u ratu, ne bih se ni na takav ni na bilo koji drugi način izjašnjavao, što pre mir da postignu biće bolje i za jedne i za druge. Rusija svakako nije u jednostavnoj poziciji. Kada ste u sukobu sa nekime, posebno sa celim Zapadom onda ne možete da budete u jednostavnoj i lakoj poziciji. Ali greše oni koji se već raduju porazu Rusije, jer nije lako poraziti Rusiju.

- Ne zaboravite da Rusija deo svog oruđa nije upotrebila - ni bolavu, ni iskander, ni nuklearno oružje. Da li će da dozvoli da bude vojno poražena - teško? A da li je ovo vrlo neprijatno i stvara nesigurnost? Takođe nema nikakve sumnje. Nadam se da stvari neće dalje eskalirati već da će postojati prilika da se napravi mir. Zato pozivam predsednika Trampa da uloži maksimalne napore da zavlada mir između Rusije i Ukrajine, nama prijateljskih naroda i zemalja.