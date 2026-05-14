Malo koja biljka je poslednjih godina izazvala toliko pažnje među domaćim poljoprivrednicima i investitorima kao paulovnija. U periodu kada se o njoj najviše govorilo, predstavljana je kao drvo koje raste neverovatnom brzinom i donosi veliku zaradu za relativno kratko vreme. Zbog toga su mnogi požurili da kupe sadnice i pokrenu proizvodnju, očekujući brz povrat ulaganja.

Međutim, praksa je pokazala da uzgoj paulovnije nije jednostavan posao kako se u početku predstavljalo. Deo proizvođača suočio se sa problemima već na samom startu, jer su kupovali nekvalitetne sadnice ili vrste koje nisu prilagođene klimatskim uslovima Srbije. Mnogi nisu znali da postoji više vrsta i hibrida paulovnije, kao ni da pojedine sorte mogu biti invazivne i problematične za kontrolu.

Najbolje rezultate ostvarili su oni koji su se detaljno informisali pre sadnje, konsultovali stručnjake i nabavljali sertifikovan sadni materijal od proverenih proizvođača. Upravo se izbor odgovarajuće vrste pokazao kao jedan od ključnih faktora uspeha.

Paulovnija je poznata po izuzetno brzom rastu. Tokom prve vegetacione sezone može dostići visinu i do šest metara, dok narednih godina nastavlja intenzivno da razvija stablo. U povoljnim uslovima pojedina stabla mogu za nekoliko godina dostići značajne dimenzije pogodne za industrijsku preradu.

Njeno drvo ima široku primenu u različitim granama industrije. Koristi se za proizvodnju nameštaja, furnira, stolarije, montažnih objekata, pa čak i u brodogradnji i izradi muzičkih instrumenata. Zbog male težine i dobre izolacije interesantna je i proizvođačima specijalizovanih proizvoda od drveta.

Pored drvne industrije, paulovnija nalazi primenu i u drugim oblastima. Pošto je medonosna biljka, privlači pažnju pčelara, dok se njeni delovi u pojedinim slučajevima koriste i kao stočna hrana. Drvo se može koristiti i za ogrev, jer ima dobru energetsku vrednost.

Ipak, priče o zaradi od dесетина hiljada evra po hektaru često su predstavljane bez dovoljno objašnjenja i realnih kalkulacija. Potencijalna dobit zavisi od brojnih faktora — kvaliteta zemljišta, ulaganja, sistema navodnjavanja, tržišta i krajnje namene drveta. Stručnjaci upozoravaju da se ne treba oslanjati isključivo na optimistične procene koje su ranije kružile internetom i društvenim mrežama.

Za uspešan uzgoj neophodno je odgovarajuće zemljište. Paulovnija ne podnosi zadržavanje vode niti zemljišta sa visokim nivoom podzemnih voda. Takođe, loše uspeva na izrazito kiselim terenima. Kao i druge biljne kulture, osetljiva je na određene bolesti i štetočine, zbog čega zahteva redovno praćenje i održavanje zasada.

Posebnu pažnju izaziva pitanje invazivnosti pojedinih vrsta. U Srbiji se za sadnju najčešće preporučuju hibridi prilagođeni domaćim klimatskim uslovima, poput sorte Paulownia bellisima, koja se smatra kontrolisanijom i otpornijom na niske temperature. Sa druge strane, neke države su zabranile ili ograničile sadnju određenih vrsta zbog njihovog nekontrolisanog širenja.

U pojedinim evropskim zemljama postoje stroga pravila kada je reč o uzgoju paulovnije, pa su za sadnju potrebne posebne dozvole i sertifikati o poreklu sadnog materijala. Cilj takvih mera je sprečavanje nekontrolisanog širenja biljke i zaštita lokalnih ekosistema.

Iako iskustva proizvođača nisu jednaka, u Srbiji postoje primeri zasada koji uspešno funkcionišu godinama. Neki domaći preduzetnici podigli su plantaže sa više hiljada stabala i razvili sopstvenu proizvodnju i preradu drveta. Njihovi rezultati pokazuju da paulovnija može biti isplativa investicija, ali samo uz ozbiljno planiranje, dovoljno znanja i dugoročno ulaganje.

Zbog svega toga, paulovnija danas više nije predstavljena kao „čudesno drvo“ koje garantuje brzu zaradu bez rizika. Umesto toga, sve više se govori o realnim mogućnostima, prednostima i ograničenjima ove kulture, kao i o tome da uspeh zavisi od stručnog pristupa i odgovornog uzgoja, pise BizPortal.