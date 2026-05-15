Google Maps svakodnevno koristi milioni ljudi širom sveta, ali malo ko zna da obični korisnici mogu aktivno učestvovati u poboljšanju mapa i pritom ostvariti određene pogodnosti. Program Local Guides omogućava korisnicima da prijavljuju greške, dodaju recenzije i fotografije, ažuriraju radno vreme objekata ili poboljšavaju rute, čime postaju deo globalne zajednice koja doprinosi tačnosti i kvalitetu kartografskog servisa.

Kako funkcioniše program Local Guides?

Za uključivanje u program dovoljno je prijaviti se putem aplikacije Google Maps i aktivno doprinositi zajednici. Svaki doprinos donosi određeni broj poena, u zavisnosti od njegove vrednosti. Na primer, recenzija može doneti deset poena, dok fotografije mogu vredeti i više. Sakupljanje poena omogućava prelazak na viši nivo, koji otključava dodatne pogodnosti – od povećanog prostora na Google Drive-u do pozivnica za posebne događaje.

Učešće u programu nije samo igra: redovno doprinošenje mapama gradi reputaciju. Iskusniji korisnici mogu koristiti stečeno iskustvo za dodatnu zaradu kroz profesionalne usluge, kao što su upravljanje Google Business profilima firmi, vođenje recenzija ili izrada profesionalnih fotografija poslovnih prostora. Takođe, moguće je razviti vodiče bazirane na Google Maps-u koji sadrže linkove ka restoranima, hotelima i proizvodima, što može biti osnova za affiliate modele zarade.

Mogućnosti zarade kroz reputaciju

Iako samim predlozima i izmenama u Google Maps-u ne možete dobiti direktan novac, indirektni način zarade je vrlo realan. Aktivni učesnici programa Local Guides stiču vidljivost i kredibilitet, što im omogućava da se ponude kao konsultanti za poslovne profile firmi ili da kreiraju sadržaj i vodiče za turiste i lokalne korisnike. U suštini, Google Maps može postati poligon za profesionalno pozicioniranje i izgradnju dodatnog prihoda.

Važno je naglasiti da su lažne recenzije i manipulacija podacima strogo zabranjene i mogu dovesti do trajne zabrane korišćenja Google Maps-a. Iskren i tačan doprinos je jedini način da reputacija i mogućnosti zarade rastu.

Kako poslati predlog izmene u Google Maps-u?

Za slanje predloga potrebno je pronaći željenu lokaciju u aplikaciji Google Maps i odabrati opciju „Predloži izmenu“. Korisnici mogu menjati osnovne informacije, kao što su naziv objekta, kategorija, radno vreme ili lokacija na mapi. Preporučuje se dodavanje fotografije kao potvrde izmene, što ubrzava proces provere tačnosti podataka.

Nakon slanja, predlog prolazi postupak verifikacije, koji može trajati od nekoliko minuta do nekoliko dana. Kada predlog bude prihvaćen i objavljen, korisnik dobija potvrdu putem mejla. Na ovaj način, doprinosi postaju javno vidljivi i deo globalne mape, a korisnik zarađuje poene i reputaciju u programu Local Guides.

Šira slika: Google Maps kao platforma za dodatni prihod

Program Local Guides pruža više od običnog unosa podataka. On omogućava korisnicima da razviju profesionalne veštine u digitalnom marketingu, upravljanju online profilima i kreiranju vodiča za turiste ili lokalne korisnike. Iskusni učesnici mogu svoje znanje i kredibilitet koristiti za ponudu usluga malim i srednjim firmama, što predstavlja stvarnu priliku za dodatni prihod u digitalnoj ekonomiji.

U suštini, Google Maps može biti više od navigacione aplikacije – može postati poligon za profesionalni razvoj, reputaciju i indirektnu zaradu, ako se koristi pametno i dosledno, piše Feniks magazin.