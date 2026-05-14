Sve veća potražnja za prirodnim sastojcima u kozmetici i farmaciji dovela je do pravog procvata proizvodnje pčelinjeg otrova, jedne od najskupljih sirovina koja se danas koristi u industriji lepote i zdravlja. Njegova vrednost na svetskom tržištu može dostići i više od 100.000 dolara po kilogramu, u zavisnosti od kvaliteta i načina prerade.

Pčelinji otrov posebno je tražen u proizvodnji anti-age preparata, seruma i luksuznih kozmetičkih proizvoda, jer mu se pripisuju regenerativna i stimulativna svojstva. Upravo zbog toga farmaceutske i kozmetičke kompanije poslednjih godina sve intenzivnije otkupljuju ovu sirovinu.

Iako globalne cene dostižu veoma visoke iznose, proizvođači sa Balkana često dobijaju znatno manje novca zbog posrednika koji kontrolišu otkup i distribuciju. Većina manjih pčelara nema direktan pristup velikim kompanijama, pa proizvod uglavnom prodaju preko preprodavaca.

Pčelar Slaven Pajnić iz Bilja svakodnevno se bavi sakupljanjem pčelinjeg otrova i objašnjava da je reč o veoma zahtevnom poslu koji traži preciznost, iskustvo i veliki broj pčelinjih društava. Na njegovom pčelinjaku nalazi se oko 60 društava, dok je za proizvodnju jednog kilograma otrova tokom jedne sezone potrebno čak oko 200 društava.

Sezona sakupljanja traje od proleća do jeseni, a posao počinje veoma rano ujutru kada se najveći broj pčela nalazi u košnicama. Proces se obavlja uz pomoć posebne opreme koja koristi blage električne impulse kako bi podstakla pčele da ispuste otrov.

Tehnologija prikupljanja osmišljena je tako da pčele ne stradaju. Ispod metalnih žica postavlja se staklena površina prekrivena tankom folijom. Pčela ubada foliju, ispušta otrov, ali ne gubi žalac, pa ostaje živa.

Među poznatijim proizvođačima u regionu izdvaja se i Zagrepčanin Tvrtko Matijević, koji je od proizvodnje pčelinjeg otrova razvio ozbiljan posao. Danas sarađuje sa stotinama kooperanata iz više zemalja regiona, uključujući Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Mađarsku, Severnu Makedoniju, Bugarsku i Sloveniju.

Njegova poslovna priča dodatno je privukla pažnju javnosti nakon pokretanja kozmetičkog brenda zasnovanog na proizvodima od pčelinjeg otrova. Umesto prodaje sirovine, fokusirao se na finalne proizvode, što se pokazalo kao mnogo isplativiji model poslovanja.

Matijević ističe da poljoprivreda i pčelarstvo mogu doneti ozbiljnu zaradu, ali samo uz veliki rad i odricanje. Prema njegovim rečima, ključ uspeha nije samo u proizvodnji, već i u razvoju brenda, marketingu i izlasku na strana tržišta.

Hrvatska se danas nalazi među vodećim evropskim proizvođačima pčelinjeg otrova. U poređenju sa pojedinim mnogo većim državama, proizvodnja je iznenađujuće visoka, što pokazuje koliko je ova grana pčelarstva poslednjih godina napredovala.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovaj posao nije jednostavan niti brz put do zarade. Potrebna su ozbiljna ulaganja, iskustvo u radu sa pčelama, kvalitetna oprema i dobro organizovana proizvodnja. Uz to, tržište je veoma specifično i konkurentno, pa najveći profit najčešće ostvaruju oni koji razvijaju gotove proizvode, a ne samo sirovine.

Uprkos izazovima, interesovanje za proizvodnju pčelinjeg otrova nastavlja da raste, posebno među mlađim preduzetnicima koji u savremenoj poljoprivredi vide priliku za razvoj modernog i profitabilnog biznisa, pise Dnevno.hr.