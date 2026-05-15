Nataša Bekvalac je sinoć nastupala u jednom prestoničkom lokalu, gde je napravila atmosferu koja je u jednom trenutku dostigla potpuni vrhunac, dok se među publikom našla i mlada pevačica Ema Radujko.

Ema je deo atmosfere sa nastupa objavila na svom Instagram profilu, a posebnu pažnju privukao je trenutak kada je Nataša tokom izvođenja doživela manji peh.

Naime, pevačici je tokom nastupa pukla čarapa, zbog čega je nakratko prekinula program i obratila se publici.

"Da li vam smeta?!"

-Je l’ vam to smeta? Da li vam smeta moja iscepana čarapa? - upitala je kroz osmeh.

Publika je odmah glasno reagovala i poručila da im to ne smeta, nakon čega je pevačica uz osmeh nastavila šalu.

Dobro za vas - rekla je kroz smeh, čime je dodatno nasmejala prisutne u lokalu.