Pevačica Zorica Marković govorila je o svom zdravstvenom stanju, -nakon što je pre nekoliko dana završila na infuziji.



Trebalo je da nastupi na festivalu Majsko leto, međutim, kako su preneli mediji, Zorici je iznenada pozlilo zbog čega je primila infuziju i otkazala nastup.

Pevačica se sada oseća dobro i ističe da situacija nije bila toliko dramatična kao što se moglo zaključiti iz novinskih napisa.

- Dobro sam hvala Bogu, nemam razloga da krijem bilo šta. Oduvek sam bila meteoropata, imala sam oscilacije pritiska zbog vremena. Vodim računa o zdravlju, odgovorna sam i odmah sam otišla kod lekara gde su mi dali infuziju. Zbog toga nisam stigla na Majsko leto iako sam se radovala tom festivalu - rekla je Zorica i dodala:

- Svi su se zabrinuli, zvao me je čak i lekar koji me je operisao pre 20 godina da me pita šta se dešava. Samo sam reagovala na vreme i preventivno. Dobro sam i biću dobro zarad dušmana raznih! - zaključila je Markovićeva za Informer.

Podsetimo, Zorica je aktuelnu sezonu "Elite" napustila zbog zdravstvenih tegoba. Njoj je zbog komplikacija usled virusne infekcije otkazao stent, nakon čega je primljena u bolnicu gde joj je ugrađen novi.

BONUS VIDEO: