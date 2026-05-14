Jovana Pajić je nekoliko puta govorila o razvodu i teškom periodu koji je ostao iza nje, dok je Sale nedavno priznao da je spreman za novi brak.

Za razliku od bivšeg supruga, Pajićeva ima drugačije mišljenje.

- Nemam te ambicije. Mislim da je to prevaziđeno u smislu da mi garantuje bilo kakvu dugovečnost. Mislim da dobar odnos sa nekim može da postoji i ceo život, a da nije nužno vezan brakom. Imam dve ćerke, koje su porasle i koje su mi dovoljne u životu, nemam ambicije da dobijem još dece. Definitivno se nikad više neću udati - rekla je pevačica u emisiji "Ako progovorim".

- Meni je mir prioritet. Nema kad dođem kući pitanja gde si bila, što si se tako obukla, šta si radila, što se družiš sa ovim... Jednostavno, na početku smo svi bajni i sjajni i želimo da zadivimo jedno drugo i zaljubimo se, pa je i ono što je najgore nama prelepo - objasnila je pevačica.

Jovana je progovorila i o potencijalnom novom partneru i otkrila šta je najveći problem u ljubavnim odnosima.

- I njemu smrde čarape i on će da dođe kući, ulubi kauč i menja kanale i neće imati razumevanja. Dok kada se ne razvijaš u istom smeru i nisi partner, ti si osuđen na razilaženje - govorila je Jovana.

Ipak, njen suprug, Sale Tropiko, ima drugačije mišljenje, pa je spreman da ponovo stane na ludi kamen.

