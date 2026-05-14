Predstavnici Crvenog krsta koji su obilazili Srbe robijaše po nekim evropskim zatvorima, rekli su da će na ovoj sednici Saveta bezbednosti u junu mesecu biti doneta odluka da li je svrsishodno da uopšte postoji više taj Mehanizam, otkrio je predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.

- Sud je ukinut, pa je neki Rezidualni mehanizam formiran koji je zajednički i za sud za Jugoslaviju i za sud za Ruandu. Da se ukine, i onda imaju nekoliko mogućih varijanti: da svi zatečeni robijaši ostanu da da robijaju do isteka kazne u državama gde su na robiji. Tada bi ih mnoge države odmah oslobađale. Jer, na primer, Mićo Stanišić je vraćen u Hag. Robijao je u Poljskoj, tamo su mu istekle dve trećine valjda, i Poljska htela da ga pusti na slobodu, jer je tako po njihovim zakonima. A ovi iz Haga rekli: „Ne može“, pa ga je morala vratiti u Hag. I sad sedi tamo, čeka hoće li ga neka država primiti — očigledno neće nijedna. Ima takvih slučajeva. Dakle, da li će ostati u tim državama da robijaju... Onda druga ideja ima — da se svi koncentrišu u Austriji u nekom zatvoru. Što nije povoljna varijanta, ti austrijski zatvori baš nisu privlačni. Ja znam kad sam robijao u Zenici, pa je jedan čovek koji je tamo dorobljavao govorio mi kako izgleda taj austrijski zatvor, kao iz Austrougarske da su ga preneli. I ima treća ideja — da robijaju u državama iz kojih su. Dakle, da budu vraćeni u Srbiju. Ali je veoma opasno sad za Radovana Karadžića — da li on uopšte ima srpsko državljanstvo. Nekad ga nije imao, kad je uhapšen nije ga imao. Da li mu je vlast u Srbiji naknadno dala to državljanstvo ili ne, ja ne znam. Ako nije, ja zahtevam da mu se odmah dodeli srpsko državljanstvo - kazao je dr Šešelj.