Pod zlatnim mediteranskim suncem, na prestižnoj Azurnoj obali, 79. Filmski festival u Kanu, ponovo je postao pozornica na kojoj se rađaju legende, sklapaju milionski ugovori i spajaju različite kulture kroz sedmu umetnost.

Među svetskim zvezdama, rediteljima i producentima, ove godine zablistao je i srpski duo, koji donosi svež dah balkanskog šarma, mladalačke energije i porodične vizije, Jelena i Aleksej Mirković. Inače naslednici osnivača "Hajp" produkcijske kuće, Saše Mirkovića.

Iza glamuroznog sjaja, krije se ozbiljan posao i lista postignuća koja su Jelenu i Alekseja dovela na crveni tepih Kana.

Jelena Mirković, kreativna vizionarka i osnivačica “RealVibe Studio” produkcije.

Mirković Jelena je prava naslednica porodične preduzetničke krvi.

Kao Founder & CEO “RealVibe Studio” produkcije vodi uspešnu kompaniju specijalizovanu za video produkciju, snimanje muzičkih spotova, organizaciju velikih događaja i PR.

Njen studio je postavio nove standarde u domaćoj industriji. Od spotova za najveće regionalne zvezde, (uključujući Ace Lukasa), do spektakularnih eventa koji privlače hiljade posetilaca.

Nedavno je svečano otvorila novi, moderno opremljeni studio u Beogradu koji je postao centar kreativne scene. Aktivno je uključena u projekte Hajp Produkcije, gde radi kao producentkinja i direktor serija.

Jelena često ističe oca Sašu Mirkovića kao najveću inspiraciju i motivaciju, a zajedno sa bratom učestvuje i u humanitarnim akcijama – posetama prihvatilištima za pse i podršci.

Njena energija, preciznost i kreativnost čine je jednom od perspektivnijih mladih producentkinja u regionu.

Aleksej Mirković je mladi lider

Rođen 19. marta 2002. godine u Beogradu. Aleksej je sa samo 24 godine već Deputy CEO i suvlasnik Hajp Produkcije i Hajp televizije. Diplomirao je International Management na prestižnoj Geneva Business School u Švajcarskoj, što mu je dalo širok pogled na globalno tržište.

Kao izvršni producent potpisao je uspešne projekte a aktivno učestvuje i u muzičkom aspektu kompanije.

Njegova vizija je jasna: podići regionalnu produkciju na svetski nivo, kombinujući inovacije, tehnologiju i autentične priče. Sa mladalačkom energijom i ozbiljnim pristupom biznisu, Aleksej predstavlja budućnost Hype imperije.

Zajedno, Jelena i Aleksej nastavljaju priču koju je započeo njihov otac Saša Mirković. Čovek koji je od male produkcijske kuće stvorio pravu medijsku imperiju sa televizijom, muzikom, serijama, filmovima i sada i međunarodnim ambicijama (Hype Cinema nedavno dobio trajnu dozvolu za emitovanje širom EU).

Njihovo prisustvo u Kanu 2026. nije bilo slučajno. Bila je to jasna poruka da je srpska produkcija spremna za veliku scenu.

