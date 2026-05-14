Pravi bezbednosni alarm potresao je Holandiju nakon što su dvojica pripadnika nemačkog Bundesvera, raspoređena u Komandi združenih snaga NATO-a u Brunsumu, brutalno napadnuta u blizini svog smeštaja. Incident je dodatno uznemirio evropske bezbednosne službe jer su napadači tokom prebijanja uzvikivali anti-NATO parole i poruke mržnje prema Alijansi.

Prema informacijama koje su objavili nemački i holandski mediji, dvojica nemačkih vojnika šetala su u civilnoj odeći u blizini hotela kada ih je u šumskom području opkolila grupa od osam do deset maskiranih muškaraca.

Napadači su ih najpre presreli i tražili novac, ali se situacija ubrzo pretvorila u nasilni politički incident kada su, kako se navodi, shvatili da su im mete pripadnici NATO struktura.

Usledilo je brutalno nasilje.

Jedan od nemačkih vojnika, pripadnik vojne policije, uspeo je da se izvuče iz obruča i alarmira policiju, ali njegov kolega nije imao sreće. Maskirana banda ga je oborila na zemlju i krvnički pretukla pre nego što je pobegla kroz obližnju šumu.

Holandske i nemačke službe podigle uzbunu

Nakon incidenta na lice mesta odmah su upućene patrole holandske policije i specijalne jedinice Kraljevske vojne policije, ali su napadači uspeli da pobegnu koristeći nepregledan teren.

Za sada niko nije uhapšen.

Ministarstvo odbrane Nemačke potvrdilo je da su vojnici zadobili lakše telesne povrede i da su nakon ukazane pomoći van životne opasnosti.

Istraga sada pokušava da utvrdi da li je napad bio unapred planirana zaseda usmerena protiv NATO pripadnika ili je reč o nasilnom razbojništvu koje je eskaliralo kada su napadači shvatili koga imaju pred sobom.

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da se incident dogodio u blizini jedne od najvažnijih NATO komandi u Evropi.

NATO pojačava mere bezbednosti

Komanda u Brunsumu smatra se ključnim centrom za koordinaciju savezničkih snaga u Evropi, zbog čega su bezbednosne mere u toj oblasti već ranije podignute na nivo „Bravo“.

Taj bezbednosni protokol uključuje dodatnu zaštitu vojnog osoblja i preporuke da vojnici van kasarni nose civilnu odeću kako ne bi bili lako prepoznatljive mete.

Međutim, brutalni napad u Holandiji pokazao je da ni te mere više nisu dovoljne da garantuju bezbednost pripadnicima Alijanse.

Analitičari upozoravaju da poslednjih meseci raste broj incidenata usmerenih protiv vojnih struktura NATO-a širom Zapadne Evrope, što dodatno podiže tenzije u trenutku kada je bezbednosna situacija na kontinentu već ozbiljno uzdrmana ratom u Ukrajini i krizama na Bliskom istoku.

Zbog toga se sada postavlja pitanje koje sve češće odjekuje evropskim bezbednosnim krugovima — ako NATO vojnici nisu bezbedni ni u neposrednoj blizini strateških baza usred Evrope, gde onda jesu?