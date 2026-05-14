Marija Savić Stamenić je godinama radila na RTS-u, a otkaz je dala u emisiji koja se emitovala uživo.

Vodila je i uređivala Nacionalni dnevnik, a u programu uživo se oprostila od Javnog servisa.

Gledaocima se obratila emotivnim rečima, a taj isečak je postao viralan na društvenim mrežama.

- Ovo je moja poslednja emisija na RTS. Vama hvala na poverenju i pažnji ne samo danas nego svih ovih godina. Hvala kolegama na svemu, hvala RTS-u. Odlazim sa RTS-a, ostanite uz ovaj kanal, a mi se vidimo na nekom drugom mestu - rekla je Marija tada.

Podsetimo, Voditeljka Marija Savić Stamenić je svojevremeno bila u vrlo nepovoljnoj situaciji zbog koje je morala da reaguje i policija.