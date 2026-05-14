Veliki požar izbio je danas u Ulici Milorada Jovanovića na Čukaričkoj padini, a prema prvim nezvaničnim informacijama, gori nehigijensko naselje.

Kako se nezvanično saznaje, požar je izbio u jednoj od baraka, a potom se proširio na ukupno četiri barake, što predstavlja ukupno više od 200 metara kvadratnih površine.

Na terenu je veliki broj vatrogasaca-spasilaca koji se bore sa vatrenom stihijom. Vatrogasci ulažu sve napore da lokalizuju požar, uprkos otežanom prilazu kroz šumu ka poslednjoj baraci.

Na terenu je i policija i Hitna pomoć koja zbrinjava povređene.

Stanovnici naselja na Čukaričkoj padini pokušavaju da spasu imovinu i vozila od požara.

