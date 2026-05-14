Ukrajinu potresa jedan od najvećih političkih i korupcionaških skandala od početka rata, a tajming za predsednika Volodimira Zelenskog gotovo da nije mogao biti gori. Dok Kijev pokušava da ubrza ulazak u Evropsku uniju i predstavi se kao država spremna za evropske integracije, objavljivanje novih transkripata razgovora i hapšenja bliskih saradnika vlasti izazvali su politički zemljotres u zemlji.

Posebnu pažnju izazvale su tvrdnje da je Andrij Jermak, nekada jedan od najbližih saradnika Zelenskog i čovek poznat pod nadimkom „Zeleni kardinal“, optužen za korupciju i pranje novca.

Kako su saopštili Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) i Kancelarija specijalizovanog antikorupcijskog tužioca, Jermak je označen kao „član organizovane kriminalne grupe umešane u pranje 8,9 miliona evra“ povezanih sa luksuznom gradnjom u blizini Kijeva.

Vrhovni antikorupcijski sud Ukrajine potom mu je odredio pritvor od 60 dana uz mogućnost plaćanja kaucije od 140 miliona grivni.

Procurili razgovori zapalili političku scenu

Kriza je dodatno eksplodirala nakon što su u javnost procurili transkripti telefonskih razgovora koji, prema tvrdnjama opozicije i dela medija, povezuju ljude iz najbližeg okruženja Zelenskog sa šemama podmićivanja, trgovinom uticajem i finansijskim malverzacijama u energetskom i odbrambenom sektoru.

Posebno je odjeknula rečenica iz razgovora u kojoj se navodno govori:

– Vova mora da ostane predsednik.

„Vova“ je nadimak za Volodimira Zelenskog, a opozicioni poslanik Oleksij Gončarenko, koji tvrdi da je došao do dela transkripata, izjavio je da sadržaj razgovora pokazuje koliko je za određene strukture bilo važno da Zelenski ostane na vlasti.

– Da li je moguće da nije znao za neke od ovih šema? Ne znam odgovor. Ali Zelenski je poznat po mikromenadžmentu, zbog čega je teško poverovati da nije znao šta rade njegovi najbliži saradnici – rekao je Gončarenko.

Bivša portparolka Zelenskog Julija Mendel, koja je danas jedna od njegovih kritičarki, poručila je da objavljeni razgovori otkrivaju „paralelni sistem uticaja, novčanih tokova i zaštite imovine“ koji funkcioniše unutar ratnih institucija Ukrajine.

– Nacija koja herojski odoleva agresiji ne sme dozvoliti da se njeno ratno rukovodstvo pretvori u postsovjetsku kleptokratiju – upozorila je Mendel.

Skandal udara pravo u evropske ambicije Ukrajine

Korupcionaška afera dolazi u trenutku kada Zelenski insistira na brzom prijemu Ukrajine u Evropsku uniju i pokušava da ubedi evropske lidere da je zemlja spremna za članstvo već naredne godine.

Međutim, lideri EU već su upozorili da takav scenario nije realan bez ozbiljnih reformi i ispunjavanja strogih kriterijuma, posebno u oblasti pravosuđa i borbe protiv korupcije.

Bivši predsednik Ukrajine Petro Porošenko izjavio je za Politico da ovakvi skandali nanose ogromnu štetu državi.

– Korupcijski skandali tokom rata ozbiljno potkopavaju odbrambene sposobnosti zemlje, međunarodni ugled i evropske integracije – rekao je Porošenko.

S druge strane, pojedini članovi vladajuće stranke „Sluga naroda“ tvrde da upravo istrage dokazuju da ukrajinski antikorupcijski sistem funkcioniše nezavisno.

Šef parlamentarnog odbora za spoljne poslove Aleksandar Merežko izjavio je za Rojters da međunarodni partneri mogu da vide da Ukrajina ima institucije sposobne da vode istrage čak i protiv ljudi bliskih vlasti.

Ipak, politička šteta za Zelenskog već je ogromna, a analitičari upozoravaju da bi ovaj skandal mogao dodatno oslabiti poziciju Kijeva pred ključne pregovore sa Evropskom unijom i zapadnim saveznicima.