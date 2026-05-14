Večeras se održava drugo polufinale ovogodišnje Evrovizije, u kom će još deset zemalja dobiti kartu za veliko finale, koje se održava u subotu u Beču.



Nakon što su predstavnici Srbije, grupa "Lavina" obezbedili prolazak u finale, večeras od 21 čas saznaćemo koje još takmičare ćemo gledati u finalnoj večeri Evrovizije.

Od zemalja iz regiona večeras će nastupiti Bugarska, Rumunija i Albanija, a prema kladionicama glavni favoriti za prolaz dalje večeras su Danska i Australija, dok su odmah za njima Rumunija i Ukrajina.

Tokom drugog polufinala nastupiće tajođe 15 kandidata, a veče će otvoriti predstavnik Bugarske, Dara sa pesmom "Bangaranga".

Redosled nastupa u drugom polufinalu

1. Bugarska: Dara - Bangaranga

2. Azerbejdžan: Jiva - Just Go

3. Rumunija: Alexandra Căpitănescu - Choke Me

4. Luksemburg: Eva Marija - Mother Nature

5. Češka: Daniel Zizka - Crossroads

6. Jermenija: Simón - Paloma Rumba

7. Švajcarska: Veronica Fusaro - Alice

8. Kipar: Antigoni - Jalla

9. Letonija: Atvara - Ēnā

10. Danska: Søren Torpegaard Lund - Før vi går hjem

11. Australija: Delta Goodrem - Eclipse

12. Ukrajina: Leléka - Ridnym

13. Albanija: Alis - Nân

14. Malta: Aidan - Bella

15. Norveška: Jonas Lovv - Ya Ya Ya

