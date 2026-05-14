Večeras se održava drugo polufinale ovogodišnje Evrovizije, u kom će još deset zemalja dobiti kartu za veliko finale, koje se održava u subotu u Beču.
Nakon što su predstavnici Srbije, grupa "Lavina" obezbedili prolazak u finale, večeras od 21 čas saznaćemo koje još takmičare ćemo gledati u finalnoj večeri Evrovizije.
Od zemalja iz regiona večeras će nastupiti Bugarska, Rumunija i Albanija, a prema kladionicama glavni favoriti za prolaz dalje večeras su Danska i Australija, dok su odmah za njima Rumunija i Ukrajina.
Tokom drugog polufinala nastupiće tajođe 15 kandidata, a veče će otvoriti predstavnik Bugarske, Dara sa pesmom "Bangaranga".
Redosled nastupa u drugom polufinalu
1. Bugarska: Dara - Bangaranga
2. Azerbejdžan: Jiva - Just Go
3. Rumunija: Alexandra Căpitănescu - Choke Me
4. Luksemburg: Eva Marija - Mother Nature
5. Češka: Daniel Zizka - Crossroads
6. Jermenija: Simón - Paloma Rumba
7. Švajcarska: Veronica Fusaro - Alice
8. Kipar: Antigoni - Jalla
9. Letonija: Atvara - Ēnā
10. Danska: Søren Torpegaard Lund - Før vi går hjem
11. Australija: Delta Goodrem - Eclipse
12. Ukrajina: Leléka - Ridnym
13. Albanija: Alis - Nân
14. Malta: Aidan - Bella
15. Norveška: Jonas Lovv - Ya Ya Ya
