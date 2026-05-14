Teretna vozila najviše čekaju na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci tri, a na Sremskoj Rači dva sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).



Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima.



Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja.