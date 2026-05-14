Pevačica Barbara Bobak nedavno je otvoreno progovorila o svojoj muzičkoj karijeri, svojim počecima, ali i o nekadašnjoj vezi sa kolegom Darkom Lazićem.

Kako je otkrila, bivši partneri danas više ne komuniciraju, što smatra potpuno normalnim sledom događaja nakon raskida, i objasnila zbog čega nikada nije iznosila "prljav veš" u medije.

Iako Barbarinu karijeru ne prate skandali, pevačica je priznala da je njena ljubavna veza sa pevačem bila glavna tema u medijima.

- To je bio jedan turbulentan odnos, najiskrenije. Na kraju veze birala sam da ne otvaram Pandorinu kutiju. Nastavili smo nakon svega svojim putem, nismo imali ništa što nas vezuje i šta bih ja sada mogla da pričam... To je u tom trenutku bio moj izbor, moja veza, ne ide da ja njega nešto olajavam, nisam neko ko se sveti. Nikome nisam na senku stala ili napakostila, tako da nije to moj manir - rekla je Barbara.

Od skrivanja veze do potpunih stranaca

U daljem razgovoru je otkrila da sa Darkom Lazićem danas nema apsolutno nikakav kontakt. Jedini put kada su se sreli bilo je na komemoraciji Saše Popovića, ali ona tada, kako kaže, "nije videla nikoga i ništa"

- Sada smo totalni stranci bukvalno. To je nešto što je i normalno generalno. To nije samo sa njim, tako mi je generalno u životu... Meni i dan danas nije jasno zašto je sve to tako svima bilo skandalozno i šokantno. Kada smo bili na početku veze striktna sam bila da ne želim da se javno zna da se zabavljamo, baš da ne bi ispalo to što je ispalo - objasnila je Bobakova.

Od programiranja i kopirajtinga do muzičke zvezde Iako je danas jedna od najtraženijih pevačica, Barbara je otkrila da su njena interesovanja nekada bila potpuno drugačija i da se čak stidela da peva pred drugima.

- Potičem iz jedne obične, normalne porodice. Bila sam vukovac u osnovnoj školi, odlikaš u srednjoj, gimnaziji. Dugo sam radila kao kopirajter za jednu australijsku firmu jer sam se trudila da već od 18. godine ne budem roditeljima na teretu i postanem samostalna. Radila sam i u jednoj teretani pre nego što sam počela da pišem te članke na engleskom jeziku”. Takođe je dodala da je studirala programiranje i objasnila kako je počela da se bavi muzikom: „Želja za pevanjem se javila slučajno kada sam videla objavu na društvenim mrežama jedne drugarice koja je pevačica. Ja sam uvek lepo pevala, ali sam se stidela da pevam pred drugima - govorila je pevačica.

Alo/TV Adria, Grandonline

