Telo devetnaestogodišnje kaplarke Marije Simon Kolington iz Floride prevezeno je vojnim helikopterom u vojnu bolnicu Mulej El Hasan u gradu Guelmim, uz pomoć marokanskih oružanih snaga, saopštila je Američka komanda za Afriku (U.S. Africa Command).

Kolington je služila u jedinici protivvazdušne i raketne odbrane i bila je stacionirana u Nemačkoj nakon što je završila obuku 2024. godine u Sjedinjenim Državama.

Nekoliko dana ranije, pronađeno je telo drugog nestalog vojnika, potporučnika Kendrika Lamonta Kija mlađeg, koji je takođe učestvovao u istoj vežbi.

Prema navodima vlasti, vojnici su nastradali kada su pali sa litice tokom planinarenja van dužnosti, dok se tačan uzrok nesreće još uvek istražuje.

Njihov nestanak pokrenuo je veliku operaciju potrage i spasavanja u kojoj je učestvovalo preko 1.000 vojnika i spasilaca, koristeći dronove, avione za nadzor i posebnu opremu.

Očekuje se da će njihova tela biti repatrirana u SAD, dok nadležne vojne vlasti nastavljaju istragu slučaja.

