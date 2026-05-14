Dok se Evropa priprema za spektakularno finale u Beču, iz tabora jednog od najvećih favorita stižu zabrinjavajuće vesti. Predstavnica Švedske, Felisija, suočava se sa ozbiljnim zdravstvenim izazovima koji bi mogli da ugroze njen nastup karijere.

Nakon što je u utorak maestralno izvela pesmu "My System" i obezbedila kartu za subotnje finale, pevačica je doživela šok, kada je potpuno ostala bez glasa.

Švedski javni servis (SVT) hitno je otkazao sve zakazane intervjue i medijske obaveze kako bi zaštitili svoju zvezdu.

Iako su se fanovi uplašili da je u pitanju virus, iz delegacije stižu pojašnjenja:

- Felisija nije bolesna. Gubitak glasa je isključivo posledica ekstremnog fizičkog umora, suvog vazduha u dvorani i iscrpljujućeg tempa koji diktira evrovizijska nedelja - navodi se.

Pevačici je naloženo strogo mirovanje i apsolutna tišina tokom cele srede, kako bi njene glasne žice uspele da se oporave do odlučujućeg momenta.

BONUS VIDEO:

