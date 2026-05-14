Ugovor o doživotnom izdržavanju predstavlja jedan od sve zastupljenijih pravnih načina prenosa imovine u Srbiji, naročito kada je reč o nekretninama. Njegova primena postaje sve češća jer omogućava dogovor između dve strane koji povezuje brigu o osobi sa budućim sticanjem imovine.

Suština ovog ugovora ogleda se u tome da se jedna strana, primalac izdržavanja, obavezuje da nakon svoje smrti prenese tačno određenu imovinu na drugu stranu. Zauzvrat, davalac izdržavanja preuzima obavezu da se brine o toj osobi tokom njenog života, obezbeđujući joj osnovne uslove za normalno funkcionisanje i svakodnevne potrebe.

Ovaj oblik pravnog odnosa spada u dvostrano obavezujuće ugovore, gde obe strane imaju jasno definisane obaveze. Ono što ga čini specifičnim jeste činjenica da se radi o dugoročnom odnosu čiji ishod zavisi od trajanja života primaoca izdržavanja, što ga u pravnom smislu čini neizvesnim i posebnim.

Zbog te neizvesnosti, vrednost pružene brige i izdržavanja ne mora nužno da odgovara vrednosti imovine koja je predmet ugovora. U nekim slučajevima obaveze davaoca mogu biti znatno manje ili znatno veće u odnosu na imovinu koja se prenosi, u zavisnosti od dužine trajanja ugovora.

Zakon predviđa da davalac izdržavanja može biti svako poslovno sposobno lice. U određenim slučajevima, čak i maloletna osoba može biti davalac, ali uz zastupanje roditelja ili zakonskog staratelja. Ovaj ugovor može se zaključiti i između članova porodice, uključujući supružnike ili roditelje i decu.

Međutim, postoje i jasna ograničenja kako bi se sprečile zloupotrebe. Ugovor može biti ništav ako je davalac izdržavanja osoba koja profesionalno pruža negu ili staranje primaocu, kao što su zaposleni u zdravstvenim ustanovama, domovima za stare ili socijalnim službama, osim ako postoji posebna saglasnost nadležnog organa.

Zakon posebno naglašava zabranu potencijalne zloupotrebe položaja u situacijama kada postoji profesionalni odnos staranja, kako bi se zaštitila lica koja su u ranjivom položaju. Ova zabrana odnosi se na širok krug institucija i pojedinaca koji dolaze u kontakt sa potencijalnim primaocima izdržavanja.

Kada je reč o formi zaključenja, ugovor o doživotnom izdržavanju mora biti overen kod javnog beležnika. U mestima gde javni beležnici nisu imenovani, overu vrše nadležni sudovi kao privremeno rešenje.

Prilikom zaključenja, javni beležnik ima obavezu da ugovorne strane posebno upozori na pravne posledice ovog ugovora. Između ostalog, mora naglasiti da imovina koja je predmet ugovora ne ulazi u ostavinsku masu, kao i da njome ne mogu raspolagati nužni naslednici nakon smrti primaoca.

Ukoliko se ne ispoštuje propisana forma i postupak overe, ugovor se smatra ništavim, što može dovesti do ozbiljnih pravnih posledica za obe strane.

Zbog svoje specifične prirode, ovaj ugovor zahteva pažljivo razumevanje i jasne dogovore između učesnika, kao i poštovanje svih zakonskih procedura kako bi bio pravno važeći i zaštićen, piše mondo, preneto sa paragrafa.