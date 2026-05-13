Na tonskoj probi Amadeus i Tropiko benda, frontmeni popularnih sastava govorili su o predstojećem koncertu zakazanom za 20. jun na letnjoj pozornici Niške tvrđave. Bojan Tasić Džaja i Aleksandar Cvetković Sale podelili su impresije o zajedničkom projektu.

– Pripreme su uveliko u toku, mada definitivno nije još sve potpuno spremno. Prisustvovali ste prvoj tonskoj probi, a biće ih još nekoliko jer postoji želja da sve bude perfektno. S obzirom na to da smo Sale i ja Device u horoskopu, verujem da je sve jasno. Biće fenomenalno 20. juna na letnjoj pozornici Niške tvrđave. Prvi put je na ovim prostorima viđeno da dva benda, slična po stilu, energiji i diskografiji, sviraju na istoj bini. Nastup neće biti podeljen po blokovima, nego ćemo sve vreme svirati i pevati zajedno, družeći se sa publikom uz pesmu za pesmom. Nema prekida, nema pauza – izjavio je Džaja, dok je Sale dodao:

– Domaćinski, u Nišu, 20. juna, Amadeus i Tropiko biće zajedno na sceni uz mnogo dobrih hitova i pozitivne energije koju ćemo te noći u kilotonima izbaciti pred ljude.

Otkriveno je da poznanstvo traje gotovo tri decenije, te da su svojevremeno bili i cimeri.

– Leskovčani smo i jedni i drugi, znamo se iz grada još kao klinci. Svi smo imali bendiće i prvo se znali lokalno, a onda je došla ideja o odlasku u Beograd. Momci iz Tropika stigli su par godina posle nas. Sale i ja smo živeli zajedno pet-šest godina u istom stanu kao cimeri.

Na pitanje o profitabilnosti i popularnosti pesama, frontmeni su izdvojili ključne momente.

– Uvek izdvajam četiri pesme. „Kupi me“ je prva numera sa kojom je sve počelo 2001. godine i ona nas je lansirala u estradne vode. To je naša lična karta. Zatim, „Lažu te“ je definitivno najveći hit koji se i dan-danas peva po klubovima i koncertima. Od nje je ostvaren najveći profit u smislu publike i popularnosti. Tu su i „Moja zemlja“, koja je obeležila jedan deo karijere, kao i „Nije svejedno“. To je ono što zapravo čini Amadeus – kaže Džaja, dok Sale ističe:

– Nije postojao tako idealan razvojni put, jer prva hit pesma nije došla odmah kao kod Amadeusovaca. Čekalo se par godina da se dogode numere poput „Bojim se“, „Zar ti“, „Zauvek tvoj“ ili „Misliću na tebe“, a kasnije je usledila i „Sve moje zore“. Pesma „Zauvek tvoj“ je obeležila karijeru i u tom maniru je nastavljeno snimanje svih sledećih numera do dana današnjeg.

Govoreći o tome koliko privatni život utiče na posao, Sale je bio kratak:

– Stari privatni život umeo je da puca po šavovima, dok je novi zadržan isključivo za sebe.

Bojan Tasić je dodao:

– Privatni život je od samog početka čuvan samo za sebe, jer mu samo ime kaže čemu služi. Nije bilo potrebe mešati ga sa javnim poslom. Kada se završe obaveze i usledi povratak kući, prija da to ostane intimno. Zato se privatnost čuva isključivo i ljubomorno.

Ipak, Džaja ne krije da porodica trpi zbog prirode posla:

– Porodica i dan-danas ispašta, što je sastavni deo ovog poziva. Jedno vreme su beleženi svi nastupi, a računica nakon sedam-osam godina pokazala je veliko odsustvo od kuće. Ispalo je da je pola života prvog sina provedeno na putu. To je cena koja se plaća.

Sa druge strane, Sale Tropiko ističe da je uvek nastojao da porodica, uključujući bivšu suprugu Jovanu Pajić i ćerke, bude uz njega na turnejama.

– Postojao je trud da Helena i ostali članovi budu prisutni svuda gde se nastupalo. Tokom letnjih turneja u Crnoj Gori uvek su iznajmljivane velike kuće kako bi cela porodica bila na okupu. Barem tih šezdesetak dana godišnje provodilo se u neposrednoj blizini. Dubok trag nije ostavljen jer je roditeljska prisutnost uvek bila prioritet.

Iako period nakon razvoda nije bio lak, Sale je danas spreman za nove korake, s obzirom na to da ima novu partnerku. Na pitanje o spremnosti za novi brak, kratko je odgovorio:

– Spreman sam za sve, pa i za brak.

Povodom tvrdnji koje je u javnost izneo Aleksandar Stanimirović (Aca Amadeus) o svojoj supruzi, Džaja je otkrio utiče li to na odnose u grupi:

– Razgovor o privatnim stvarima drugih članova benda nije praksa. To su njihove lične stvari koje treba da ostanu u tom domenu. Što se tiče samog kolektiva, situacija nije uticala na posao. Kolega dolazi na nastupe i profesionalno obavlja svoj deo posla. Odgovori na pitanja o tim događajima pripadaju isključivo njemu.

Alo/Blic

