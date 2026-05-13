NATO je saopštio da je danas završio vežbu "Nepokolebljivo odvraćanje 2026" u Vrhovnom štabu savezničkih snaga u Evropi, kao i u sedištu Savezničke komande za operacije (ACO) i drugim lokacijama širom Evrope, uključujući Zajednički ratni centar NATO-a (JWC) i Evropsku komandu SAD.

U saopštenju se navodi da je u vežbi "Nepokolebljivo odvraćanje 2026", koja je počela 5. maja, učestvovalo svih 32 članica NATO-a.

To je prva vežba koja je obuhvatila sva sedišta Zajedničke komande snaga NATO-a, i koja je uključila i najnoviju Zajedničku komandu snaga NATO-a u Norfolku, a tokom nje su testirani integrisani vojni planovi NATO-a u okviru Koncepta za odvraćanje i odbranu evroatlantskog područja, uz fokus na Arktik i daleki sever.

"Strateško okruženje u kojem služimo, koje vidi saradnju između potencijalnih protivnika širom sveta, je složeno i opasno i podseća nas da mir u današnjem svetu zahteva snagu. Vežba poput 'Nepokolebljivog odvraćanja' omogućava da povećamo našu snagu kao lidera i štabova, uz pomoć veštačke inteligencije, kako bismo odvraćali i branili evroatlantski region", rekao je general američkog vazduhoplovstva Aleksus G. Grinkevič, koji je vrhovni komandant savezničkih snaga u Evropi i komandant Evropske komande vojske Sjedinjenih Američkih Država.

Vežba je uključivala fiktivni, ali geografski tačan scenario, zasnovan na pristupu od 360 stepeni, kako bi se simulirala kriza na celom terenu operacije, i kako bi se testirala aktivacija strateškog odbrambenog plana, prneosi Tanjug.

Novi NATO?

Većina evropskih lidera smatra da je bolje ojačati svoje vojske u okviru trenutnih NATO struktura nego probijati poseban put kroz EU.

Španija je pozvala na stvaranje vojske Evropske unije koja bi zamenila zaštitu koju nudi NATO. Ministar spoljnih poslova Hose Manuel Albares je sugerisao da možda neće moći da se računa na bezbednosne garancije vojnog saveza predvođenog SAD.

On takođe napominje da ako se EU ne oslanja na NATO, američki predsednik Donald Tramp ne može da rizikuje njenu bezbednost, piše britanski Telegraf.

Podsetimo se da je Tramp pretio da će uvesti dodatne trgovinske carine Španiji zbog njenog odbijanja da poveća izdatke za odbranu na pet procenata BDP-a. Takođe je predložio povlačenje američkih trupa iz tamošnjih baza ili čak suspendovanje zemlje iz NATO-a jer španski premijer Pedro Sančez odbija da podrži rat u Iranu.

- Ne možemo se svakog jutra buditi pitajući se šta će SAD sledeće uraditi. Naši građani zaslužuju bolje. Ovo je trenutak evropskog suvereniteta i nezavisnosti. Amerikanci nas pozivaju na to. Ne smemo zavisiti od njih. Dakle, slobodni smo od prisile, bilo da se radi o carinama ili korišćenju vojne pretnje. I slobodni od posledica tuđih odluka - rekao je Albares za Politiko.

Brisel je, u međuvremenu, zaokupljen diskusijama o tome kako se nositi sa Trampovim nedostatkom interesovanja za NATO. Veliki deo te diskusije fokusira se na to koje korake EU može da preuzme za bezbednost, budući da su 24 države članice takođe deo vojnog saveza.

Albares smatra da bi trebalo da imaju svoju verziju Člana 5 NATO-a, klauzule o uzajamnoj odbrani koja kaže da je napad na jednog saveznika napad na sve njih.

Celu vest o španskom predlogu pročitajte u našoj posebnoj vesti OVDE.

BONUS VIDEO