Srpski bend "Lavina" napravio je potpuni haos i zapalio scenu sinoć u prvom polufinalu 70. Pesme Evrovizije u Beču. Naši momci "oduvali" su konkurenciju i plasirali se u veliko finale koje nas čeka u subotu, 16. maja.

Samo tri dana pred veliko finale, u austrijsku prestonicu stigla je i čuvena finska senzacija - grupa Lordi, legende rokenrola koje su odnele pobedu na Evroviziji sada već davne 2006. godine.

Čim su stigli, slavni rokeri priznali su da su "bacili oko" na naše predstavnike na Evroviziji.

Nakon što je "Lavina" juče "pokidala" na sceni uz pesmu "Kraj mene", upitani šta misle o našim momcima, Finci nisu krili ogromne simpatije.

- Veoma kul! Čuo sam, rekao sam već, to je potpuno u maniru "Iron Maiden"-a! Samo napred! - uzviknuo je oduševljeno frontmen grupe Lordi, ne skrivajući da mu se i te kako dopada pravac kojim Srbija ove godine ide.

Iako je priznao da do zvaničnog susreta sa srpskim bendom još uvek nije došlo, Lordi je poslao zlata vrednu poruku, koja će "Lavini" biti snažan vetar u leđa pred subotnji spektakl.

- Samo da gledaju svoja posla. Je**no je šta oni mogu da urade! Naš cilj je uvek bio samo da zadovoljimo sebe, a ako se to još nekom dopadne, to je ogroman plus. To je sve što mogu da urade, zaista - poručio je legendarni muzičar u svom direktnom stilu.

Luka, frontmen "Lavine", na Instagramu je odmah objavio ove njihove reči i iskazao da ne može da veruje šta čuje, dok je poznato da su Lordi njihovi idoli.

