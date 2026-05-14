Sofija Milošević uspešna je manekenka i vlasnica brenda odeće.

Mnogo vremena je provela u Americi kao i po celom svetu, a sada se prisetila jedne situacije iz detinjstva.

- U to vreme je bila fora da se svi skupimo ispred škole i navijamo za one koji se tuku. Tog dana je trebalo da se potučem sa devojčicom, mislila sam da će da me prebije, jer je bila ogromna, ali sam je na kraju pretukla - započela je Sofija.

"Udaram kao muško"

- Sećam se toga i dan danas. Ostala deca su bila oko nas, svi su gledali i navijali. Uhvatila me je za kosu, a ja sam nju krenula da šutiram - nastavila je manekneka.

- Imala sam tu prednost, jer sam se stalno tukla sa bratom. Treniram boks i stvarno imam nenormalno jak udarac. Trener mi je rekao da udaram kao muško - zaključila je Miloševićeva u "Voštkestu".

Podsetimo, Sofija je jednom prilikom ispričala kako je izgledalo upoznavanje sa roditeljima njenog supruga, Luke Jovića, kada je zaljubljeni par otišao u fudbalerov dom na porodični ručak.

