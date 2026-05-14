Predsednik Međunarodnog mehanizma za krivične sudove (MMKS) Grasijela Gati Santana odbjasnila je odluku da odbije zahtev za oslobađanje generala Ratka Mladića radi lečenja u Srbiji navodima da je "stanje Ratka Mladića loše zbog hroničnih bolesti", ali je priznala i da je on "u poslednjim fazama svog života".

U odluci koju je potpisala Santana navodi se da je stanje generala Mladića "uglavnom zasnovano na hroničnim i višestrukim bolestima", a da su ranije odluke o oslobađanju iz humanitarnih razloga donošene "zbog naglog akutnog pogoršanja zdravstvenog stanja kod drugih osuđenika".

Santana tvrdi da je stanje generala Mladića "drugačije u odnosu na neizlečive bolesti sa brzim napredovanjem", te da se po tome razlikuje od slučaja general-pukovnika Nebojše Pavkovića, komandanta specijalnih snaga Službe državne bezbednosti SR Јugoslavije Franka Simatovića ili bivšeg šefa Kriznog štaba Srpske Autonomne Oblasti Krajina Radoslava Brđanina, prenosi Srna.

U odluci se ponovo tvrdi da je general Mladić pod nadzorom "najboljih stručnjaka" i da "dobija svu neophodnu negu", prensi Tanjug.

Stanje generala Mladića naglo se pogoršalo nakon dva moždana udara. Iako je tim odbrane u više navrata ukazivao na jako loše zdravstveno stanje generala, iz Mehanizma su se oglušili na sve njihove zahtjeve za oslobađanje iz humanitarnih razloga.

Porodica ogorčena odlukom Haga

Podsetimo, odluka je izazvala ogorčenje porodice i ponovo otvorila polemike o odnosu Haškog tribunala prema zdravstvenom stanju bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske.

Darko Mladić poručio je da je Haški tribunal još jednom pokazao da se, kako tvrdi, više bavi politikom nego pravdom.

– Haški tribunal je, po ko zna koji put, pokazao da se bavi politikom, a ne pravdom i pravom. Nažalost, odbijeni smo – rekao je Darko Mladić za Srnu.