Lepa Lukić važi za jednu od najvećih legendi narodne muzike, a iako je odavno stekla uslove za penziju, pevanja i publike se ne odriče, pa i danas redovno nastupa širom regiona.

Publiku i dalje zanimaju detalji iz njenog privatnog života, naročito zato što pevačica u poslednje vreme retko govori o sebi i svojoj svakodnevici.

Mnogi ostanu iznenađeni kada čuju koliko godina ima, budući da izgledom i energijom ostavlja utisak znatno mlađe žene.

Rođena je 13. januara 1940. godine u Miločaju kod Kraljeva, što znači da je pre nekoliko meseci napunila 86 godina.

I u poznim godinama vodi računa o svom izgledu, pa na nastupima i javnim događajima uvek izgleda elegantno i doterano.

Ko će naslediti bogatstvo Lepe Lukić?

Iako se nije ostvarila u ulozi majke, Lepa je odlučila da svoje bogatstvo ostavi najbližima, ali uz poseban uslov.

Svojevremeno je javno govorila o testamentu koji je sastavila, navodeći da će njen bratanac Radisav naslediti sve što poseduje samo ukoliko bude brinuo o njenoj mački Mazi.

Lepa Lukić prima tri penzije

Jednom prilikom je otkrila i da mesečno prima čak tri penzije, koje ukupno iznose oko 320.000 dinara.

-Nemam veze s penzionerima, jesam u tim godinama, ali družim se s mladima. U penziji sam pune 23 godine. Ništa ne tražim, zadovoljna sam. Tri penzije imam. Sve sam zaslužila. Nacionalnu penziju dobila sam zahvaljujući svom radu i zaslugama. U statusu estradnog umetnika sam 25 godina, a pre toga sam bila običan estradni umetnik. Tako sam dobila veću osnovicu za penziju. Mogu da trošim jednu penziju nedeljno i ne moram da se ustežem. Jedna iznosi 107.000 dinara kao osnovna penzija stečena radnim stažom, druga je nacionalna penzija od 73.000 dinara koju mi je dodelila država, dok treću, u iznosu od 1.250 evra, dobijam iz Kanade i nasledila sam je od pokojnog supruga. Uz to imam i poneki nastup - ispričala je pevačica nedavno u emisiji "Posle ručka".