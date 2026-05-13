Pevačica Nataša Bekvalac pojavila se na beogradskom događaju u elegantnoj beloj kombinaciji, gde je privukla veliku pažnju prisutnih.

Tokom razgovora za medije, Nataša je govorila o prijateljstvima, privatnom životu, ali se dotakla i koleginice Dare Bubamare, koja se nedavno našla u centru skandala.

Na pitanje o pesmi "Nataša" i stihu "Kad ti treba tu je Nataša da te sasluša", pevačica je istakla da se trudi da bude dobar sagovornik, ali i da primećuje da se međuljudska komunikacija u današnje vreme sve više gubi.

- Mene malo ko više sluša, sem vas ponekad. Znam da dam lep savet i znam da saslušam, to mi je mnogo važnije, ljudi cene kada imaju dobrog slušača preko puta sebe, jer mi se čini da sve manje slušamo jedni druge, i kada me neko pita kako sam, odgovorim iskreno i onako kako jeste, da ne bude reda radi, već da sam prisutna u svakom trenutku. Predivne ljude imam oko sebe i slušamo jedni druge - rekla je, pa otkrila da li uvažava savete sestre Kristine ili se, pak, ljuti.

- Kako kad, znam i da se naljutim kada me pljusne istinom u lice, ako mi to ne odgovara u datom trenutku, bilo je takvih situacija. Ali kada se izmakneš i pogledaš širu sliku, znaš da, ono kako babe kažu - krv se svoja ne pije ili meso se svoje ne jede - znam da ona nikada neće postati nijedan moj delić.

Nataša se dotakla i teme korišćenja popularnosti u svakodnevnim situacijama, ističući da joj je takvo ponašanje "degutantno" i da nikada ne bi preskakala red ili se izdvajala od drugih ljudi.

- To mi je uvek bilo degutantno, da se postavim da sam vrednija ili važnija od nekog drugog čoveka koji je isto to vreme proveo čekajući, čak i nekada kada insistiraju na tome, ja to nikad ne radim, bilo bi me sramota to da učinim - rekla je.

Posebnu pažnju izazvao je njen komentar na skandal koji je povezan sa Darom Bubamarom i intimnom porukom, gde je istakla da ne osuđuje, već da veruje da takve situacije danas mogu da se dogode svima, uz poruku da podržava koleginicu.

- Ne mogu da kažem da je nisam čula zato što ne postoji čovek koji je nije čuo. Ako lažni moral stavimo po strani, mislim da u telefonima svih nas postoje, kada razgovaramo sa našim prijateljima u koje imamo poverenja, takve ili slične poruke. Ta priča je ušla u domove svih nas, gde god da se okreneš svi su samo o tome pričali, ali sam jedino pomislila - da li se taj čovek oseća prejadno koji je to uradio. Dara je carica, živi život, srećna žena i slobodna, da Bog da nam svima bilo tako. Nije bio marketinški trik, jer žena koja je majka i ima muško dete, to nikada sebi ne bi dozvolila. Na Darinoj sam strani - rekla je Nataša.

Takođe, otvoreno je govorila i o izdaji i poverenju u ljudima, poručivši da veruje da oko sebe ima prave prijatelje.

- Jeste, da. Mislim da mogu da tvrdim da nemam oko sebe ljude koji bi zloupotrebili tako nešto, mislim da stvarno imam prave prijatelje, da te naše intimne fotografije koje ujutru šaljemo jedni drugima, one smešne, ne daj Bože da te neko vidi, bolje po*nić da ti izađe, ne znam šta može da se desi da ti to pokažeš ili en daj Bože pošalješ... Tako poverenje neko da prokocka, ne znam. Ja bih možda izdaju mogla da oprostim, ali ne bih više bila ista žena, i u prijateljskom, i u ljubavnom odnosu - rekla je pevačica.

Alo/Telegraf

BONUS VIDEO:

