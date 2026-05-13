Nakon ozbiljnog divljanja na putevima oko Križevaca, policija je uhapsila 27-godišnjeg muškarca iz Osiječko-baranjske županije koji se trenutno nalazi u pritvoru zbog optužbi za razbojništvo i još jedno krivično delo, dovođenje u opasnost života i imovine opšte opasnom radnjom ili sredstvom.

Sumnja se da je osumnjičeni u ponedeljak kasno uveče ukrao automobil od 29-godišnjeg muškarca u Bojnikovcu, prvo upotrebivši suzavac i preteći mu nožem, nakon čega je pobegao sa mesta događaja.

Ubrzo nakon toga, u Sokolovcu, on je tokom vožnje namerno više puta udario ukradenim automobilom u automobil kojim je upravljao 23-godišnji muškarac. Usled udarca, oštećeni je izgubio kontrolu nad vozilom. Nakon toga, osumnjičeni je napustio mesto događaja, a naknadno je ostavio ukradeni automobil na kolovozu državnog puta i ponovo se udaljio u nepoznatom pravcu.

- Intenzivnim operativnim radom policijskih službenika, osumnjičeni je ubrzo pronađen i uhapšen. Zbog sumnje da je počinio krivična dela "Razbojništvo" i "Ugrožavanje života i imovine opšte opasnom radnjom ili sredstvom", protiv osumnjičenog je podneta posebna prijava nadležnom državnom tužilaštvu i on će u zakonskom roku biti predat pritvorskom nadzorniku - saopštila je koprivničko-križevačka policija.

Alo/Jutarnji list

