Ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je da maksimalistički pristup Sjedinjenih Američkih Država, zajedno sa pretećom i provokativnom retorikom Vašingtona, predstavlja glavnu prepreku okončanju rata i mogućem sporazumu između dve strane.

Aragči je to izjavio u utorak popodne tokom razgovora sa zamenikom ministra spoljnih poslova Norveške Andreasom Mocfeldtom Kravikom i diplomatskom delegacijom koja ga prati u Teheranu.

Iranski šef diplomatije rekao je da su maksimalistički stav američke strane, njena preteća i provokativna retorika, kao i nedostatak dobre volje i iskrenosti Vašingtona, najvažnije prepreke definitivnom okončanju rata i postizanju mogućeg sporazuma.

On je takođe optužio SAD i Izrael za ometanje plovidbe kroz Ormuski moreuz.

"Glavni uzrok trenutne situacije u Ormuskom moreuzu jeste vojna agresija SAD i Izraela protiv Irana, kao i naknadna kršenja primirja održavanjem pomorske blokade iranskih luka", naveo je on, aludirajući na blokadu koju su SAD uvele 13. aprila, pet dana nakon što je stupilo na snagu dvonedeljno primirje između Teherana i Vašingtona, koje je kasnije produženo na neodređeno vreme.

SAD su uvele blokadu nakon što pregovori između Teherana i Vašingtona nisu uspeli da dovedu do ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza, nad kojim Iran održava kontrolu još od prvih dana rata koji je počeo 28. februara, u okviru mera samoodbrane. Iran je uveo pravila za plovidbu kroz Ormus, sprečavajući prolazak brodova koji pripadaju protivnicima i njihovim saveznicima.

Aragči je norveškom diplomati rekao da Iran, kao obalska država Ormuskog moreuza, vodi konsultacije i pregovore radi formulisanja pravila i aranžmana u skladu sa međunarodnim pravom, sa ciljem omogućavanja bezbednog prolaza kroz taj plovni put.

Kravik je, sa svoje strane, upoznao Aragčija sa svojim razgovorima sa pakistanskim i omanskim zvaničnicima, naglašavajući potrebu za obnavljanjem trajnog mira i stabilnosti u regionu.

On je takođe najavio spremnost Norveške da pomogne naporima usmerenim na unapređenje diplomatije i obnovu bezbedne plovidbe, kao i pokušajima zaštite životne sredine.

Ranije u utorak, zamenik norveškog ministra spoljnih poslova održao je odvojene razgovore sa trojicom iranskih kolega o bilateralnim i međunarodnim pitanjima.