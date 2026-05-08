Aca Lukas tokom gostovanja u emisiji, otkrio je kako je svojevremeno uspeo da izbegne obavezan vojni rok.

Tom prilikom, folker je otkrio kako je na mito i korupciju dao čak 20.000 evra!

- Postoji priča da kada je Aca Lukas dobio poziv za vojsku, glumio je da ima mentalni poremećaj - uveo je u priču voditelj "Voštkesta".

- Nisam glumio ništa, prošlo je mnogo vremena, pa sada mogu da kažem. Bila je druga država, ne podlaže više zakonima o mitu i korupciji - istakao je folker, pa nastavio svoju priču.

- Upisivao sam škole, vadio sam se na fore. Počeo je rat, zvoni mi neko na vrata, uručuju mi poziv i kažu da moram da idem. Za 15 dana sam trebao u Viroviticu - započeo je Lukas .

- Otišao sam na regrutaciju i dobio pešadiju. To dobijaju samo najspremniji, a ja sam se bavio fudbalom, bio sam spreman. Svirao sam na "Lukasu", tada mi je i devojka bila trudna - govorio je Aca.

- Sreo sam jednu prijateljicu iz Francuske. Ispričam joj ja sve to, kaže idemo sutra u Padinsku skelu, imam tamo nekog dokora. Dao sam mu 20.000 evra. Rekao mi je "Mogu da te primim na psihijatrijsku kliniku da ležiš, dok to ne prođe" - otkrio je pevač.

- Pre toga sam otišao u vojni odsek i rekao: "Jel možete da mi odložite vojsku na samo godinu dana", on mi da neke kockice da slažem, ja mu kažem: "Nisam lud, došao sam da vas zamolim". Na to mi on odgovori: "Znam ja što si ti došao, ajde" i pokazuje na kockice. Izvrnem ja sve to i izađem napolje - nastavlja priču Lukas.

Doživotno oslobođen vojske

- Primili su me na bolničko lečenje, nakon toga sam se vratio kod njega i bacio mu papire na sto. Morao je da mi odloži - objasnio je folker.

- Kaže meni taj doktor: "Moraš ti da ležiš tamo bar pet dana", tad mu odgovorim: "Odo ja u vojsku onda". Znaš ti šta je tamo? U ludari da budem pet dana? Tada mi je rekao da moram svaki dan da dolazim tamo, pa sam išao svaki dan, popijem kafu i vratim se - dodaje Aca.

- Morao sam da radim test za IQ (test intelegencije). Radio sam ga normalno, nisam se pravio lud i tada su mi ustanovili da mi je koeficijent inteligencije 160, a da imam šizoidni poremećaj ličnosti, sa ozbiljnim konfliktom sa majčinom figurom - otkrio je folker kroz smeh.

- Izvukao sam se tako što, kada sam otišao na komisiju, pitali su me koje lekove pijem. Verujte mi ja nisam ni pogledao te papire i stvarno nisam znao, jer ih nisam ni pio. Rekao sam im: "Ne znam, meni su to davali u bolnici, sad ih ne pijem, zdrav sam, izašao sam iz bolnice" - priča Lukas.

- Izlazi tada poručnik koji je bio na komisiji i kaže mi da sam oslobođen doživotno - zaključio je Aca Lukas u "Voštkastu".

BONUS VIDEO:



