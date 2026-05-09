Srpski muzičar Aleksandar Petrović, poznatiji kao Paganini, preminuo je u 57. godini života.

Tužna vest potvrđena je i objavljena na društvenim mrežama, gde su se od njega oprostili prijatelji, kolege i brojni poštovaoci.

U zvaničnom saopštenju navedeno je i kada će biti ispraćen na večni počinak.

-Sa velikom tugom obaveštavamo javnost da nas je napustio naš dragi sugrađanin, kolega i prijatelj, Aleksandar Petrović Paganini. Pamtićemo ga kao vrsnog violinistu, dobrog čoveka i dugogodišnjeg radnika Opštinske uprave Trstenik, koji je svojom muzikom i dobrotom ostavio neizbrisiv trag - napisano je u saopštenju.

Sahrana će biti održana 10. maja u 14.00 časova na Novom groblju u Trsteniku.

-Neka mu je večna slava i hvala - navedeno je u objavi.