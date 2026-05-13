Glumac Donald Gib, kojeg publika širom sveta pamti po ulozi Ogera u kultnoj franšizi „Osveta štrebera“, preminuo je u 71. godini u svom domu u Teksasu.

Vest o smrti potvrdio je njegov sin Trevis Gib, navodeći da je glumac preminuo mirno, okružen porodicom, nakon duže borbe sa zdravstvenim problemima.



Porodica je u emotivnom saopštenju istakla da je voljeni glumac bio čovek duboke vere, posvećen porodici, prijateljima i fanovima koji su ga pratili tokom višedecenijske karijere. Zamolili su javnost za privatnost i molitve u teškim trenucima, poručivši da će zauvek ostati upamćen kao voljeni otac, deda i prijatelj.

Ko je bio Donald Gib?

Donald Gib je tokom osamdesetih postao prava pop-kulturna ikona zahvaljujući ulozi zastrašujućeg, ali simpatičnog Ogera u filmu „Osveta štrebera“ iz 1984. godine. Njegova visina, upečatljiva pojava i specifičan smisao za humor učinili su da lik grubog člana bratstva postane jedan od najprepoznatljivijih simbola čitave franšize. Popularnost lika bila je tolika da je Gib kasnije igrao Ogera i u nastavcima „Revenge of the Nerds II: Nerds in Paradise“ i „Revenge of the Nerds IV: Nerds in Love“.

Ipak, njegova karijera nije ostala vezana samo za jednu ulogu. Donald Gib je godinama bio jedno od omiljenih „opasnih lica“ Holivuda, često tumačeći snažne i fizički dominantne likove. Publika ga pamti i po ulozi Reja Džeksona u akcionom hitu „Krvavi sport“ („Bloodsport“) uz Žan-Klod Van Dama, kao i po filmovima „U.S. Marshals“, „Hancock“, „Conan the Barbarian“ i brojnim televizijskim serijama.



Pre nego što je uplovio u glumačke vode Gib se bavio sportom. Studirao je uz sportsku stipendiju, igrao košarku i američki fudbal, a kratko je bio povezan i sa NFL timom San Diego Chargers.

Međutim, nakon povrede zadobijene u saobraćajnoj nezgodi odustao je od sportske karijere i okrenuo se glumi, što će se pokazati kao životni preokret koji mu je doneo kultni status u Holivudu.

Iako je na ekranu uglavnom igrao grubijane i „teškaše“, kolege i prijatelji opisivali su ga kao izuzetno toplu, duhovitu i prizemnu osobu. Upravo zbog toga njegova smrt predstavlja veliki gubitak za generacije gledalaca koji su odrasli uz komedije i akcione filmove osamdesetih i devedesetih godina.

