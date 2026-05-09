Nakon perioda snažnih oscilacija, ponovo se postavlja pitanje koliko bi najpoznatija kriptovaluta mogla da vredi u narednih pet godina.

Prema analizi koju je objavio WebMind, postoje tri realna scenarija. U najoptimističnijoj varijanti, Bitkoin bi do 2031. godine mogao da dostigne čak 1 milion dolara, a pojedini analitičari pominju i nivo od 1,2 miliona dolara.

U umerenijem scenariju, Bitkoin bi nastavio da raste stabilnijim tempom, uz prosečan godišnji prinos od oko 20 odsto. U tom slučaju cena bi mogla da dostigne približno 200.000 dolara u narednih pet godina.

Najpesimističniji scenario podrazumeva snažan pad tržišta. Razvoj kvantnih računara, regulatorni pritisci i gubitak poverenja investitora mogli bi da obore cenu ispod 30.000 dolara.

Na kretanje cene najviše bi mogli da utiču institucionalna ulaganja, eventualno uključivanje Bitkoina u državne rezerve, kao i novi „halving“ planiran za 2028. godinu, događaj koji tradicionalno smanjuje ponudu novih tokena.

Iako niko ne može sa sigurnošću da predvidi budućnost, jedno je jasno – Bitkoin ostaje jedna od najneizvesnijih, ali i najpraćenijih investicija na globalnom tržištu.