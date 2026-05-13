Sin glumice Lare Džoj Kerner (47) Remi Aimei Polert (19) pronađen je mrtav u reci Isar u Minhenu u subotu ujutru oko 9.45 časova.

Jedna prolaznica je pozvala hitne službe i prijavila da se kod Ludvigovog mosta nalazi telo u vodi.

Prema informacijama lista "Bild", vatrogasci i policija su u početku mislili da je reč o muškarcu starom oko 60 godina, ali je naknadno identifikovan kao Remo Polert.

Najvažnije pitanje za istražitelje odeljenja za istrage smrti policije u Minhenu jeste kako je mladić završio u vodi i kada se to dogodilo. Do sada nema svedoka, pa se pretpostavlja da je bio sam.

Vatrogasna služba Minhena objavila je fotografiju akcije izvlačenja tela iz reke Isar.

Obdukcija u sudskoj medicini, koju je naložilo tužilaštvo, trebalo je da odgovori na pitanja koliko je dugo bio u vodi i da li je pao.

Takođe je ispitano prisustvo alkohola ili droge u krvi, jer se kod preminulih osoba nivo alkohola više ne razgrađuje. Pad sa mosta bi ostavio vidljive povrede.

Pre tragedije bio u klubu?

Baka mladića, Diana Kerner, viđena je ranije sa unukom Remom, sinom Lare Džoj Kerner.

Za policiju je važno gde je Remo Polert bio pre smrti. U blizini Ludvigovog mosta nalazi se poznati tehno klub, pa se proveravaju sigurnosne kamere i mogući svedoci iz kluba.

Istražitelji mogu da razgovaraju sa osobljem i proveravaju da li je mladić bio viđen i kakvo je bilo njegovo ponašanje.

Policija navodi da su ovo standardne istražne mere, ali i da postoji mogućnost da se nikada neće saznati šta se tačno dogodilo pre smrti, što je za porodicu posebno teško.

