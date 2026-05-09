Marija Šerifović objavila je na Instagramu oglas u kom traži ličnog kuvara koji bi za nju svakodnevno pripremao zdrave obroke.

Pevačica se nedavno vratila sa Balija, gde je gotovo mesec dana uživala sa prijateljicama, a po povratku u Beograd suočila se sa novim problemom.

Zbog brojnih poslovnih obaveza, kako je istakla, ne uspeva da se hrani zdravo, pa je odlučila da pronađe osobu koja bi vodila računa o njenoj ishrani.

-Ovo je oglas. Traži se osoba, šef ili kuvar. Koja će svako jutro kod sebe kući, da ustane u šest ili sedam ujutru i da mi spremi zdrave obroke za taj dan ili da dođe kod mene kući da ih spremi i da ih ja konzumiram - navela je Marija, pa dodala:

"Jedini način da ostanem živa"

-To je jedini način da ostanem živa. Znači, mole se ljudi koji ovo žele da rade, da u DM pošalju svoj CV, a onda ću ih kontaktirat - istakla je potom.

Pevačica je potom podvukla da je ne zanimaju firme koje pripremaju masovne obroke, već isključivo osoba koja bi kuvala samo za nju.

-Znači moj šef, kuva lično meni. Hvala - zaključila je Marija.

Podsetimo, nedavno je otkrila i da planira kupovinu kuće na Baliju, gde je, kako se navodi, provela gotovo mesec dana na odmoru.