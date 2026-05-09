Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović obišla je danas radove na saobraćajnicama S2 i S7 u Bačkom Petrovcu i poručila da će oba ključna kraka za industrijsku zonu biti završena do septembra, čime će ova opština dobiti jednu od najvažnijih razvojnih infrastrukturnih celina u tom delu Srbije.

Kako je istakla ministarka, država nastavlja ulaganja u ravnomerni regionalni razvoj, a upravo su industrijske zone jedan od glavnih stubova privlačenja novih investicija i otvaranja radnih mesta.

Prema njenim rečima, radovi su počeli 8. aprila, a ugovoreni rok za završetak iznosi 180 dana.

„Politika predsednika Aleksandra Vučića je politika koja je od 2012. godine usmerena na ravnomerni regionalni razvoj i u okviru tog segmenta ulažemo i u industrijske zone gradeći saobraćajne i komunalne kapacitete kako bismo mogli da ih ponudimo investitorima“, rekla je Adrijana Mesarović tokom obilaska radova.

Država ulaže više od 141 milion dinara

Ministarka je navela da je za izgradnju infrastrukture u industrijskoj zoni Bačkog Petrovca izdvojeno ukupno 141,6 miliona dinara, koje je u potpunosti obezbedilo Ministarstvo privrede.

Pored dve ključne saobraćajnice, projekat uključuje i izgradnju prateće infrastrukture, među kojom su gasovod, vodovod i sistemi za odvodnjavanje.

Mesarović je naglasila da će završetkom radova najveća industrijska zona u Bačkom Petrovcu biti potpuno funkcionalna i spremna za dolazak novih investitora.

„Industrijske zone omogućuju konkurentnost i otvaranje novih radnih mesta za građane Bačkog Petrovca, čime će im biti omogućen bolji život, a opštini veći prihodi“, rekla je ministarka.

Dodala je da ovakvi projekti predstavljaju kapitalna ulaganja koja dugoročno menjaju ekonomsku sliku lokalnih samouprava.

Šta donosi nova infrastruktura

Predsednica Opštine Bački Petrovac Viera Krstovski zahvalila je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i ministarki Adrijani Mesarović na podršci i ulaganjima u tu opštinu.

Kako je navela, projekat obuhvata kompletnu infrastrukturu potrebnu za budući razvoj industrijske zone.

„U aprilu smo krenuli sa realizacijom projekta S2 i S7, kao i sa kompletnom infrastrukturom – gas i vodovod“, rekla je Krstovski.

Posebno je istakla da će saobraćajnica S2 imati biciklističku stazu i kanale za odvodnjavanje, što će dodatno unaprediti bezbednost i funkcionalnost tog područja.

„Projekat uspešno teče i realizuje se u predviđenom roku“, dodala je ona.

Stručnjaci ocenjuju da upravo ovakvi infrastrukturni projekti predstavljaju ključni faktor za dolazak novih kompanija, jer investitori danas, osim lokacije, traže i potpuno uređenu komunalnu i saobraćajnu mrežu.

To praktično znači da bi završetak ovih radova mogao da otvori vrata novim fabrikama, proizvodnim pogonima i dodatnim zapošljavanjima u Bačkom Petrovcu i okolini.

Nakon obilaska industrijske zone, ministarka Mesarović održala je i radni sastanak sa predstavnicima Opštine Bački Petrovac, gde je razgovarano o daljim razvojnim projektima i novim ulaganjima.