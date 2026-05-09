Sezonski poslovi u poljoprivredi ove godine donose ozbiljnu zaradu, pa berači voća u pojedinim krajevima Srbije tokom jedne sezone mogu da zarade i do 180.000 dinara mesečno. Posebno su traženi berači malina, jagoda i borovnica, dok pojedini vlasnici gazdinstava radnicima obezbeđuju smeštaj, tri obroka dnevno i dodatne pogodnosti kako bi pronašli dovoljno ljudi za posao.

Sezona berbe u Srbiji tradicionalno počinje krajem maja sa jagodama, nastavlja se tokom leta sa malinama i borovnicama, a završava se u jesen berbom šljiva i jabuka.

Kolika će biti konačna zarada zavisi od vrste voća, načina obračuna rada – po kilogramu ili dnevnici – ali i od učinka samih berača.

Najveća zarada u berbi malina

Berba malina i dalje važi za jedan od najplaćenijih sezonskih poslova u Srbiji. Prema podacima sa terena i ponudama domaćih gazdinstava, dnevnica berača tokom 2026. godine uglavnom iznosi oko 6.000 dinara, uz obezbeđene obroke i smeštaj.

Pošto berba traje između tri i četiri nedelje, radnici za mesec dana mogu da zarade i do 180.000 dinara.

Posao, međutim, nije lak. Radni dan često počinje već oko pet sati ujutru i traje gotovo do mraka, posebno tokom najintenzivnijih dana berbe.

Maline se ne beru odjednom, već u više navrata, najčešće između 12 i 15 puta tokom sezone, zbog čega berači moraju svakodnevno da budu na terenu.

Vremenske prilike takođe igraju veliku ulogu. Visoke temperature, rad na otvorenom i dug boravak među zasadima čine ovaj posao fizički veoma zahtevnim.

Jagode, borovnice i orezivanje donose ozbiljan novac

Ni ostali sezonski poslovi više nisu slabo plaćeni kao nekada.

Berba jagoda tokom 2026. godine u Srbiji donosi između 3.000 i 5.000 dinara dnevno, u zavisnosti od regiona, količine ubranog voća i načina obračuna.

Sezona traje oko tri meseca, pa mnogi radnici upravo tokom tog perioda uspevaju da zarade ozbiljan dodatni prihod.

Posebno je interesantna berba borovnica, čija je cena nedavno premašila 2.000 dinara po kilogramu. Upravo zbog visoke tržišne vrednosti ovog voća, raste i cena rada berača.

Sezona borovnica traje između šest i osam nedelja, uglavnom od sredine juna.

Velika potražnja postoji i za radnicima koji se bave orezivanjem voća. Iskusni rezači danas mogu da zarade i do 9.000 dinara dnevno, dok početnici uglavnom dobijaju oko 6.000.

Poljoprivrednici ističu da je sve teže pronaći kvalitetnu radnu snagu, pa su mnogi primorani da povećavaju dnevnice i nude dodatne pogodnosti.

Država pooštrila pravila za sezonce

Od 2019. godine u Srbiji je obavezna elektronska prijava sezonskih radnika preko portala sezonskiradnici.gov.rs.

To znači da su poslodavci dužni da za angažovane radnike uplaćuju poreze i doprinose, dok sezonski radnici na taj način ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje u slučaju povrede na radu, kao i određena prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Prema važećim pravilima, jedan sezonski radnik kod istog poslodavca može biti angažovan najviše 120 radnih dana tokom jedne kalendarske godine.

Stručnjaci ocenjuju da će potražnja za sezonskim radnicima ove godine dodatno rasti, posebno zbog manjka radne snage u poljoprivredi i sve većih problema gazdinstava da pronađu dovoljan broj berača tokom najintenzivnijih meseci.

Zbog toga mnogi očekuju da bi dnevnice tokom leta mogle dodatno da rastu, naročito u regionima poznatim po proizvodnji malina, borovnica i jagoda.