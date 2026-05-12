Pevačica Marija Šerifović, davne 2008. godine "Molitvom" je dovela Evroviziju u Beograd, a sada se oglasila na mrežama tik pred početak prvog polufinala muzičkog takmičenja, gde će naša grupa "Lavina" nastupiti pod rednim brojem 15.

Naime, Marija Šerifović je ubeđena da grupa "Lavina" prolazi u finale Evrovizije.

- Večeras će Srbija lagano ući u finale. Hrabrost se ne meri godinama, nego srcem - napisala je Marija.

Marija na današnji dan odnela pobedu 2007. godine

Inače, na današnji dan, 12. maja 2007. godine, srpska predstavnica Marija Šerifović odnela je pobedu na Evroviziji.

Grupa "Lavina" je otkrila da li vide neku simboliku u tome.

- Ima puno simbolike ako ih tražite. Mi smo tu samo da radimo ono što treba, pa šta bude bude, nije na nama. Na nama je ono do sada, sad puštamo dalje - izjavili su oni.

Gledaoci u Srbiji prenos takmičenja mogu pratiti na kanalu RTS 1, kao i internacionalno na RTS Svet, uz komentarisanje Duške Vučinić. Za one koji preferiraju gledanje bez reklama i pratećih komentara, obezbeđen je zvanični prenos na Jutjub kanalu Pesme Evrovizije.

