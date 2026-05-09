Pevačica i jedna od omiljenih članica žirija "Zvezda Granda", Ana Bekuta, postala je penzionerka u 64. godini života.

Decenijama je uspešno gradila karijeru na kojoj joj danas mnogi zavide, a sada je došlo vreme malo da predahne, doduše, samo na papiru.

Prvu penziju Ana je dobila u martu 2023. godine.

- Imam dve penzije, jednu austrijsku i jednu našu – rekla je Bekuta, te istakla da je penzionerka samo na papiru.

- Pevaću dok sam živa, o penziji ne razmišljam - rekla je Ana pre samo pet godina, a prošle je potvrdila da zapravo nikad neće biti prava penzionerka.

- To mi je rekla moja astrološkinja, nema šanse da odem u penziju, kaže: „Ti i penzija, ma nema šanse.“ Meni nema penzije, radićemo ovo dok smo živi - objasnila je Bekuta za Grand.

BONUS VIDEO: