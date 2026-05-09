Iako ovo pravo može predstavljati značajnu finansijsku pomoć, veliki broj ljudi nije siguran pod kojim uslovima ga može dobiti i koja dokumentacija je potrebna.

Ko ima pravo na porodičnu penziju nakon smrti supružnika

Bračni supružnik može ostvariti pravo na porodičnu penziju ako je preminuli bio korisnik penzije ili je ispunjavao uslove za penzionisanje. Međutim, postoje i dodatni kriterijumi koji se odnose na godine života i radnu sposobnost preživelog supružnika.

Pravo se najčešće ostvaruje ako je supružnik navršio propisane godine starosti ili je trajno nesposoban za rad. U određenim slučajevima, pravo može postojati i kada supružnik brine o detetu koje već koristi porodičnu penziju.

Koliko iznosi porodična penzija

Visina porodične penzije zavisi od penzije koju je preminuli primao ili bi mogao da ostvari. Ako je samo jedan korisnik, iznos predstavlja određeni procenat te penzije. Ako postoji više korisnika, ukupni iznos se raspodeljuje prema zakonskim pravilima.

Za mnoge porodice ovo predstavlja ključni izvor prihoda, posebno kada su troškovi života visoki.

Koja dokumenta su potrebna

Zahtev se podnosi nadležnoj filijali PIO fond Srbije. Najčešće je potrebno priložiti:

izvod iz matične knjige umrlih

izvod iz matične knjige venčanih

ličnu kartu podnosioca zahteva

druge dokaze u zavisnosti od konkretnog slučaja

Ako dokumentacija nije potpuna, službenici mogu tražiti dodatne podatke.

Šta ako ste dobili odbijenicu

Ukoliko PIO fond Srbije odbije zahtev, imate pravo na žalbu u zakonskom roku. U mnogim slučajevima dodatna dokumentacija ili pojašnjenja mogu promeniti odluku.

Zašto je važno da se informišete

Mnogi udovci i udovice godinama ne podnesu zahtev jer pretpostavljaju da ne ispunjavaju uslove. Tako mogu ostati bez značajne finansijske podrške koja im po zakonu pripada.

Porodična penzija nakon smrti supružnika može biti od presudnog značaja za očuvanje finansijske sigurnosti. Ako ste izgubili bračnog partnera, vredi proveriti da li ispunjavate uslove, jer pravo možda već imate – samo ga treba zatražiti.