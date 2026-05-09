Više od stotinu ljudi obolelo je nakon izbijanja norovirusa na kruzeru "Karipska princeza" (Caribbean Princess). Prema podacima Američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), simptome ovog stomačnog virusa prijavila su 102 putnika i 13 članova posade, piše britnski Express.

Svi zaraženi su odmah izolovani. Kompanija „Princes kruzis“ (Princess Cruises) potvrdila je u saopštenju da je manji broj ljudi prijavio blage gastrointestinalne tegobe tokom putovanja koje je započelo 28. aprila iz Port Everglejdsa na Floridi.

- Odmah smo sproveli rigoroznu dezinfekciju svih delova broda i pojačali mere higijene tokom plovidbe - naveli su iz kompanije.

Prema pisanju britanskog Mirora, kruzer će biti detaljno očišćen pre nego što ponovo isplovi.

Ovaj brod klase "Grand", koji može da primi do 3.140 putnika, isplovio je iz Fort Loderdejla i očekuje se da će se u ponedeljak vratiti na Floridu. Prema podacima CDC-a, na njemu se trenutno nalazi 3.116 putnika i 1.131 član posade.

Šta je norovirus i kako se prenosi?

Norovirus je izuzetno zarazan, ali retko opasan po život. Prema navodima britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS), prenosi se kontaktom sa kontaminiranim materijama, a zaraza se najčešće širi:

Bliskim kontaktom sa obolelom osobom.

Dodirivanjem kontaminiranih površina ili predmeta, a potom prinošenjem ruku ustima.

Konzumiranjem hrane koju je pripremala zaražena osoba.

Pijenjem zagađene vode ili jedenjem kontaminiranih namirnica.

Simptomi se obično javljaju iznenada i obuhvataju mučninu, povraćanje i dijareju. Kod nekih pacijenata mogu se javiti i visoka temperatura, glavobolja, bolovi u stomaku i telu. Iako je bolest veoma neprijatna, pacijenti se uglavnom oporave u roku od dva dana.

Smrtonosni hantavirus na drugom brodu

U međuvremenu, odvija se još jedna, znatno ozbiljnija zdravstvena kriza na moru. Više od 140 putnika i članova posade nalazi se na brodu „MV Hondius“, na kojem je izbila epidemija hantavirusa.

Brod, kojim upravlja kompanija „Oušnvajd Ekspedišns“, plovi ka Kanarskim ostrvima i očekuje se da će rano u nedelju stići na špansko ostrvo Tenerife. Situacija je alarmantna jer je do sada najmanje troje putnika preminulo, dok je 6 osoba zaraženo.

Za razliku od norovirusa, hantavirus se izuzetno retko prenosi sa čoveka na čoveka.

Uglavnom se širi udisanjem vazduha kontaminiranog česticama izmeta i urina glodara. Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je da je rizik od širenja ovog virusa na širu javnost i dalje nizak.