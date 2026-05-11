Mnogi korisnici porodične penzije u Srbiji nisu sigurni da li bi izgubili pravo na primanja ukoliko ponovo stupe u brak ili započnu vanbračnu zajednicu. Međutim, iz odgovora objavljenog u Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje u publikaciji "Glas osiguranika" proizlazi da nema razloga za zabrinutost.



Kako se navodi, udovice i udovci koji ostvaruju pravo na porodičnu penziju nakon smrti supružnika nastavljaju da primaju ovu penziju i u slučaju ponovnog sklapanja braka, bez obzira na to da li je novi partner strani državljanin.

Novi brak ne utiče na isplatu penzije

Pitanje je uputila čitateljka iz Beograda koja prima porodičnu penziju posle smrti supruga, a zanimalo ju je da li bi sklapanje braka sa stranim državljaninom moglo da utiče na njena primanja, imajući u vidu da ne planira promenu prebivališta.

Iz PIO fonda pojašnjavaju da udovice i udovci ne gube pravo na porodičnu penziju ni ukoliko zaključe novi brak, niti ako započnu vanbračnu zajednicu.

Važno i za decu koja koriste porodičnu penziju

U odgovoru je istaknuto i da zasnivanje nove zajednice nema uticaja ni na pravo dece na porodičnu penziju koju su ostvarila nakon smrti roditelja.

Ova informacija važna je za veliki broj građana koji koriste pravo na porodičnu penziju i imaju dilemu da li bi promene u privatnom životu mogle da utiču na isplatu njihovih primanja.