Kako prenosi biznis.rs, upravo ovaj deo Srbije trenutno nudi najbolji odnos cene i kvaliteta kada je reč o kućama za odmor.

Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, ukupna vrednost tržišta nekretnina u Srbiji tokom 2025. godine dostigla je 8,1 milijardu evra, što predstavlja rast od 8,6 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Vojvodina je učestvovala sa 2,2 milijarde evra, odnosno više od četvrtine ukupnog prometa.

Ovaj region posebno dominira u prodaji vikendica, sa čak 54 odsto svih realizovanih kupoprodaja u Srbiji. Uz to, Vojvodina prednjači i u prometu poljoprivrednog zemljišta, kuća i drugih nekretnina van urbanih centara.

Stručnjak za nekretnine Kaća Lazarević navodi da su vikendice u manjim mestima i dalje među najtraženijima, ali da su povoljne nekretnine gotovo nestale sa tržišta.

Najviše interesovanja vlada za lokacije poput Sombora, Kelebije, Subotice, Bačkog Petrovca, kao i za naselja uz reke i u blizini većih gradova. Posebno se izdvaja Sombor, koji je poslednjih godina postao veoma poželjno mesto za život zbog razvijene kulture, mirnog okruženja i dobre infrastrukture.

Kupcima su danas najvažniji faktori kao što su veličina placa, legalizacija, uknjiženost, dostupnost struje i vode, kao i kvalitet pristupnog puta tokom cele godine.

Prema RGZ-u, prosečna cena vikendice u Srbiji tokom 2025. godine iznosila je 33.381 evro, dok je medijalna cena bila 23.000 evra. To znači da je polovina prodatih vikendica koštala manje od tog iznosa, ali su takve nekretnine sve ređe.

Na popularnim destinacijama kao što su Kosmaj i Avala sve češće se grade moderni kompleksi sa bazenima, garažama i dodatnim sadržajima, ali su njihove cene znatno više od tradicionalnih vikendica.

Sa druge strane, Vojvodina i dalje ostaje najisplativija opcija za sve koji žele vikendicu, kuću sa velikim placem ili nekretninu pogodnu za miran život van velikih gradova.