Upravo to zanimalo je i jednog budućeg penzionera koji se obratio Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje sa vrlo konkretnim pitanjem: „Koliko će mi duži radni staž povećati penziju i da li se isplati da ostanem u radnom odnosu?“

Kako prenosi Biznis Kurir, u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje objašnjavaju da visina penzije zavisi od tri ključna faktora – ukupnog radnog staža, visine prijavljenih zarada i redovnosti uplate doprinosa.

Svaka dodatna godina rada ulazi u obračun i može povećati konačan iznos penzije. Što je duži staž i što su zarade tokom radnog veka bile veće, to će i mesečna penzija biti povoljnija.

To znači da osoba sa 40 ili 45 godina staža, uz uredno uplaćene doprinose, može očekivati znatno viša primanja od nekoga ko ima kraći radni vek ili niže prijavljene zarade. Razlika možda ne deluje velika na prvi pogled, ali tokom godina primanja penzije može biti veoma značajna.

U Fondu podsećaju da je važno proveriti da li su svi podaci o zaposlenju pravilno evidentirani. Ukoliko postoje neupisane godine staža ili nedostaju uplate doprinosa, to može umanjiti iznos koji će penzioner primati.

Zbog toga se budućim penzionerima savetuje da pre podnošenja zahteva provere svoju evidenciju i na vreme isprave eventualne nepravilnosti. U velikom broju slučajeva, odgovor na pitanje da li se isplati raditi duže glasi – da, jer svaka dodatna godina može doneti veću penziju tokom celog penzionerskog perioda.