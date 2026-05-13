Modna kreatorka Melina Džinović našla je sreću u braku sa imućnim Britancem Džefrijem Arnoldom, o čemu se i te kako priča i piše.Bivšeg muža, pevača Harisa Džinovića, sa kojim ima dvoje dece, precrtala je za sva vremena, dok se o njihovom odnosu jako dugo polemiše u javnosti.

Već neko vreme živi na Mediteranu i ne planira da se vrati u Srbiju, gde joj živi sin Kan, dok se ćerka Đina preselila u Kataloniju, te u Barseloni gradi novi život.

Tokom godina o Harisu je pričala sa mnogo ljubavi.

- Da sa njim nešto nije kako treba, da mi on ne daje tu podršku, meni jednostavno ništa ne bi ni išlo. Ovo sve što imam je rezultat toga kakav je on prema meni svih ovih godina unazad. Jako sam ponosna na njega - rekla je Melina tada.

Godinama gradi ime u svetu mode, a o povezivanju sa Harisom u medijima i te kako je imala stav.

- Meni ništa nije draže nego da budem supruga Harisa Džinovića. Ne znam zašto je to sporno? Žene se bune kada ih nazivaju po suprugu - kazala je Melina jednom prilikom.

- Prvo sam supruga jednog velikog čoveka u svakom smislu, ne samo po karijeri, i meni je ponos toliki da ne mogu da vam objasnim. Mene Haris zove Melša i ja se javljam na telefon sa: "Ćao, ja sam Melša Harijeva", a s druge strane to kako će vas zvati niti ruši, niti pravi vaš identitet - govorila je tad kreatorka.

