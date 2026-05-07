Ana Bekuta je i u sedmoj deceniji života veoma aktivna na društvenim mrežama, a sada nam je otkrila da im je privržena samo zbog posla.

Kako je priznala pred našim kamerama, članovi tima su uticali na to da napravi naloge na mrežama, ali je ona donela odluku da iste obriše u bližoj budućnosti.

- Nemam povezanost sa društvenim mrežama. Nagovorili su me prvo da napravim profil na Fejsbuku, zatim i na Instagramu, sada su u procesu pregovora da otvorim Tiktok, što mi ne pada na pamet da uradim - rekla nam je Ana, pa dodala:

- I Instagram planiram da ugasim. Ne treba mi, opterećuje me i oduzima mi vreme. Zatičem sebe kako skrolujem neke nebitne stvari bez ikakve poente. Bavim se takvim glupostima umesto da čitam neku knjigu - zaključila je pevačica pred našim kamerama.

"Ne moram da ti odgovorim"

Podsetimo, Ana je govorila o domaćoj estradnoj sceni, a pitanje koja od mlađih koleginica bi mogla da je nasledi ju je uznemirilo, te je burno reagovala.

- Dobro pitanje. Uvek ću nekoga izostaviti, ako već moram, ne moram da ti odgovorim - rekla nam je Ana, pa ipak odlučila da otkrije imena.

- Aleksandra Prijović, Magdalena Vračić ide dobrim stazama, ali ne zato što smo snimile pesmu. Em lepo peva, em lepo izgleda i mlada je, ima ukusa za dobre stare narodne pesme. Još nekoga ne mogu da se setim - rekla je Ana.

