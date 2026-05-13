Evrovizija kroz svoju dugu istoriju pamti i brojne skandale. Jedan od najupečatljivijih dogodio se 1986. godine kada je pobedu odnela, ni manje ni više osvojila devojčica koja nije ni smela da učestvuje.

Tadašnja pobednica, Belgijanka Sandra Kim, osvojila je Evropu pesmom „J’aime la vie“, pevajući o radosti života i mladalačkom zanosu.

Iako je u zvaničnim dokumentima tvrdila da ima 15 godina, što je bio minimalni uslov za nastup na Evroviziji, kasnije se ispostavilo da je imala samo 13.

Da stvar bude još neverovatnija, ceo tim oko nje znao je za laž, ali su odlučili da rizikuju, želeći pobedu po svaku cenu.

Skandal je izbio kada su belgijski mediji ubrzo nakon pobede otkrili njene prave godine. Vest se brzo proširila Evropom i izazvala pravu buru. Mnogi su tražili diskvalifikaciju, ali odluka nije poništena, te je Sandra Kim je ostala zvanična pobednica.

Nakon ovog incidenta, Evropska radiodifuzna unija (EBU) hitno je reagovala i promenila pravila.

Od tada, granica za učešće na Evroviziji podignuta je na 16 godina, kako se slične situacije više nikada ne bi ponovile.

Danas, više od tri decenije kasnije, Sandrin trijumf ostaje upamćen kao jedna od najkontroverznijih pobeda u istoriji Evrovizije.

I dok su neki njenu smelost i talenat slavili, drugi su je kritikovali, smatrajući da je narušila kredibilitet takmičenja.

