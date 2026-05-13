Frontmena grupe "Lavina", Luku Aranđelovića, na Evroviziji u Beču bodrila je lepa devojka Marija sa kojom je već duže u vezi i upravo ona mu je najveća podrška.



Grupa "Lavina" uspela je da izbori plasman u veliko finale Evrovizije, a nakon spektakularnog nastupa pažnju javnosti privukao je i privatni život frontmena benda, Luke Aranđelovića.

Harizmatični pevač poslednjih dana nalazi se u centru medijske pažnje, a njegova životna priča mnogima je inspiracija. Naime, Luka je nastavnik muzičkog vaspitanja u Nišu, gde živi i radi, pa njegov put od učionice do velike evrovizijske scene deluje gotovo filmski.

Iza velikog uspeha i ogromnog truda koji je bend uložio tokom priprema, stoji i snažna emotivna podrška. Luka je godinama u vezi sa Marijom, koja mu je tokom čitavog procesa bila najveći oslonac.

Ona je takođe otputovala u Beč, ali je iz publike sa distance pratila polufinalno veče i bodrila svog partnera tokom nastupa Srbije.

Neposredno nakon što je saopšteno da je Lavina obezbedila mesto u finalu, ona se oglasila putem Instagrama i raznežila mnoge.

Uz njihovu zajedničku fotografiju kratko je napisala:

- Zaslužuješ sve ovo - poručila je.

Ova emotivna objava brzo je privukla pažnju fanova, koji su u komentarima nastavili da pružaju podršku mladom muzičaru i njegovom bendu.

Podsetimo, predstavnici Srbije nastupali su 15. po redu u polufinalu Evrovizije i ostavili snažan utisak na publiku. Energičan nastup, upečatljiva scenografija i moćni pirotehnički efekti izazvali su veliki aplauz u dvorani, a momci su na kraju uspeli da se plasiraju u završnicu takmičenja.

Bend Lavina predvodi Luka Aranđelović, a članovi sastava su i Pavle Samardžić, Andrija Cvetanović, Nikola Petrović, Pavle Aranđelović i Bojan Ilić.

BONUS VIDEO:











