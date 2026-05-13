Srbija je uspela da se plasira u veliko finale Evrovizije 2026, a energičan nastup grupe "Lavina" u prvom polufinalu doneo je pravi talas oduševljenja širom Evrope.

Međutim, jedan trenutak iz same završnice večeri potpuno je osvojio publiku i postao apsolutni hit na društvenim mrežama.

Glavna zvezda, pored naših fantastičnih predstavnika, bila je dugogodišnja komentatorka i zaštitno lice Evrovizije u Srbiji, Duška Vučinić.

Poznata po svojim spontanim i duhovitim komentarima kojima doprinosi atmosferi takmičenja, Duška je sinoć tokom proglašenja finalista imala neverovatno iskrenu reakciju koja je gledaoce pošteno nasmejala.

Svi koji prate ovo muzičko takmičenje nisu mogli da ne primete i ove godine komentare Duške Vučinić koji nesumnjivo odstupaju od onoga što bi se smatralo uobičajenim vođenjem televizijskog programa.Kada je saopšteno da Srbija prolazi dalje, u programu uživo se začulo njeno ogromno olakšanje:

- O majko moja, hvala ti vo imja oca i sina da i ovo se desilo... živa nisam bila. Top, Srbija je u finalu - rekla je naša voditeljka u prenosu.

